Casta política. El hijo de Morales cobra dos sueldos del Estado

Un nuevo escándalo se conoció en la dieta de uno de los hijos de Gerardo Morales, Gastón Morales; quien con 37 años, además de cobrar 163.858 pesos de la Cámara de Diputados de la Nación, desembolsa otros 241.823 pesos como presidente de la empresa Cannabis Avatara Sociedad del Estado.

31 de mayo

Como si no bastara con los 25 familiares directos del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, quienes se encuentran actualmente cobrando salarios, que superan al de cualquier trabajador. Marcando una distancia abismal entre la vida de las grandes mayorías con dietas, que multiplican por diez o por veinte el salario mínimo; vehículos oficiales a disposición; pasajes gratuitos en avión y colectivos; cargos vitalicios o cuasi intocables, sometidos a la sola fiscalización de sus pares, entre otros privilegios.

Se conoció la dieta de Gerardo Gastón Morales, quien es el fiel reflejo, de que la casta política es la que realmente “vive de la política”. Tras una investigación periodística realizada por REALPOLITIK se dejó en evidencia el nepotismo, característico del régimen de Gerardo Morales, que es impermeable al decreto presidencial 93/2018 del mismísimo Mauricio Macri.

Mediante este decreto poco creíble e irrealizable por su propio partido político, se intentó transmitir una imagen de transparencia luego del escándalo desatado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca por el año 2018.

En su artículo 1 del texto oficial se indica que "no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro". "Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial", aclara la norma.

Sin embargo, como es de público conocimiento en nuestra provincia, no son pocos los casos de familiares de oficialistas y oposición (UCR y PJ) que ostentan un cargo en la administración pública. Específicamente, Gerardo Morales sobre esto expresó, ante la invitación del ex primer mandatario nacional a que las provincias se sumen a la iniciativa, claro y tajante, “vamos a revisar la estructura de los organismos de los ministerios, en eso podemos aportar…” y en eso quedó, no se habló del tema otra vez.

Ahora, nuevamente surge un caso sobre la “familia estatal” y sus jugosas dietas. El sueldo del joven funcionario, Gastón Morales de $163.858 de la Cámara de Diputados de la Nación y los otros $241.823 como presidente de la empresa Cannabis Avatara Sociedad del Estado, que se debe recalcar no vienen por su títulos (estudios) ni esfuerzo personal sino que, simplemente, por ser el hijo de Morales. Poniendo fin al cuento de la meritocracia.

Hoy, una familia tipo jujeña (dos adultos y dos menores de edad) necesitó $98.857,21 para no ser pobre; y $47.350,78 para no ser indigente, según el último informe de la DIPEC. Mientras que Gastón Morales cobraría en total, una dieta de $405.681 . Una provocación escandalosa hacia los jujeños. (LID)