Casta política.La Oficina Anticorrupción abrió una investigación sobre los audios entre Michetti y Alonso

El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, reclamó que se "releve toda la información" sobre los audios que se conocieron entre la ex vicepresidenta de Macri, Gabriela Michetti y Laura Alonso, quien dirigía dicho organismo en ese momento, donde se la escucha pedir no investigar a un amigo.

17 de febrero

"Le solicité a los funcionarios que releven la información relativa a los hechos que estarían vinculados con esos audios de Michetti con Laura Alonso", le declaró Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción (AO) a El Destape Radio.

Crous se refiere a los audios que se dieron a conocer entre la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, y Laura Alonso, que era quien dirigía la AO bajo el mandado Macri-Michetti, en los que se escucha pedirle a Alonso que no investigue a un amigo suyo, en ese momento funcionario del Anses, llamado Gabriel Pino.

"Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró", se le escucha decir a Michetti en uno de los audios que dio a conocer el periodista Tomas Méndez.

“Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. Él, en definitiva; no, la denuncia. No quiere obviamente que lo empiecen a nombrar porque la verdad es que es una injusticia absoluta. Así que, por favor te pido, que me avises a ver si lo podés ver mañana sábado un rato, en un cafecito, o el lunes, pero lo más rápido posible”, continúa Michetti.

La nota a la que se hace mención en los audios corresponde a una publicación con fecha 27 de octubre de 2017 del diario Clarín en la que se informa que la OA había denunciado a la Anses por haber destinado 118 millones de pesos entre 2010 y 2015 a publicidad. Según ese medio, el entonces gerente de prensa del organismo, Guillermo Pino, habría favorecido a una agencia de publicidad al hacer convocatorias "de urgencia".

Se puede deducir que el encuentro se realizó. “Hola, Lau: te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo", afirma Michetti en uno de los mensajes que también trascendió en estos días.

En paralelo, también el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten realizó una denuncia por el delito de "tráfico de influencias" en Juzgado Federal N° 6.

Los "pedidos de favores" y el "tráfico de influencia" y demás no son acciones aisladas dentro del poder político ni tampoco son adjudicables solo al macrismo. Forma parte del accionar de los integrantes de la casta política que viven muy alejados de la realidad y problemas de la amplia mayoría de la población y utilizan los privilegios en beneficio de sus propios intereses.