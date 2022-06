Cerruti afirmó que el Gobierno cumplirá con el FMI "sin hacer ningún tipo de ajuste"

La portavoz presidencial brindo en la mañana de este jueves una nueva conferencia de prensa. " se pudo cumplir con las metas de déficit fiscal y de reservas, sin hacer ningún tipo de ajuste", expresó. Los bolsillos de las familias trabajadoras no dicen lo mismo.

2 de junio

Como todos los jueves, Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, brindó una nueva conferencia de prensa. Uno de los temas centrales de la agenda, y de sus declaraciones, tiene que ver con el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Todavía no cumplimos con la primera (revisión), pero se cumplirá muy bien, está por llegar. A pesar de los agoreros que dijeron que no iba a suceder, sucedió. En el mismo sentido no tenemos ninguna duda de que va a pasar lo mismo con la segunda revisión”, dijo la funcionaria.

Cerruti se explayó sobre este tema y agregó que el rumbo del acuerdo va "como el Gobierno se lo había planteado. Habiendo cumplido con las metas de ese acuerdo durante el primer trimestre, se pudo avanzar con una inversión muy fuerte en gasto social, se pudo cumplir con las metas de déficit fiscal y de reservas, sin hacer ningún tipo de ajuste".

Una falsedad absoluta que la misma realidad cuestiona. La alta inflación y la pérdida constante del poder adquisitivo en los ingresos de las mayorías trabajadoras y populares lo desmienten.

Sin ir más lejos, recién arrancado junio, los hogares ya sufren nuevos aumentos que impactan en sus economías que ya vienen muy golpeadas.