Cierre.Falabella deja familias en la calle cuando tuvo ventas por $ 25.644 millones en 2019

La empresa confirmó su salida definitiva de la Argentina y anticipó que habrá retiros voluntarios. En 2020 la firma fue beneficiada con el pago de salarios (ATP), con un acuerdo de suspensiones con reducción salarial y ahora decidió cerrar.

7 de abril

Falabella informó su salida definitiva de la Argentina en un plazo de 60 días. Así, dejarán de operar las tres sucursales que tiene en el país: Rosario, Unicenter y la calle Florida. Se calcula que las tres sucursales en cuestión empleaban en total a unas 500 personas.

A través de un comunicado oficial la empresa sostuvo “en el contexto del plan que Falabella está llevando a cabo para hacer sustentable su operación en Argentina, la Compañía cerrará las tiendas por departamento ubicadas en Rosario, Martínez y en la calle Florida en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Al igual que en los casos anteriores, este proceso contempla un plan de retiro voluntario para todos los colaboradores de las tiendas que cesarán sus actividades. Falabella seguirá operando a través del e-commerce”, añadió.

La empresa decide dejar cientos de familias en la calle cuando en los últimos años tuvo ventas millonarias. Según publicó la revista Mercado, en 2019 estuvo entre las diez empresas de supermercados con más ventas por un total de $ 25.644 millones.

Además, la empresa CMR (operador de tarjetas de crédito), también de Falabella, realizó ventas por $ 5.134 millones en 2019.

También la empresa fue beneficiada por los beneficios que otorgó el Gobierno en 2020. En abril del año pasado Falabella recibió el aporte del Estado para el pago de salarios a través del programa ATP para 3.827 empleados. Después lo devolvió ante las restricciones que decidió el Gobierno para los beneficiados del programa que no podían distribuir utilidades, recomprar acciones, operar en la compraventa de títulos en pesos y dólares, y no girar utilidades. Se ve que tanto no necesitaba el beneficio. También obtuvo la postergación del pago de las contribuciones patronales.

Por su parte, el sindicato de comercio acordó con varias empresas suspensiones con recortes de salarios y entre las empresas beneficiadas estuvieron Falabella y CMR Falabella.

Los medios de comunicación difundieron la noticia del cierre de Falabella como una pobre empresa que se tiene que ir del país. Lo que se oculta es que es una firma que logró millones en el país, supo aprovechar los beneficios que ofreció el Gobierno y ahora pretende dejar en la calle a cientos de familia. Los dirigentes sindicales deberían encabezar la lucha por la defensa de los puestos de trabajo. (LID)