Congreso.Gobernadores del ajuste: hoy apoyan el acuerdo con el FMI, ayer las leyes de Macri

En la previa al debate y la votación del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados, y en medio de internas y lobby parlamentario, este martes fue la segunda jornada de Comisiones donde expusieron los gobernadores. También hablaron representantes de cámaras empresarias y dirigentes de la CGT y la CTA. Una jornada preparada por el gobierno del Frente de Todos para que se escuche una sola campana a favor de un acuerdo de ajuste y sometimiento como denunciaron los diputados del Frente de Izquierda.

8 de marzo

Presentados por el jefe de gabinete, Juan Manzur, los gobernadores que expusieron fueron cinco: Gustavo Bordet (Frente de Todos, Entre Ríos), Omar Perotti (Frente de Todos, Santa Fe), Gustavo Sáenz (Partido Identidad Salteña, Salta), Omar Gutiérrez (MPN, Neuquén), Gerardo Morales (Juntos por el Cambio, Jujuy). Se destacó la ausencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof prefirió asistir a la ExpoAgro. Un evento organizado por Clarín y La Nación con los grandes empresarios del campo.

La intervención más resonante fue la del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a quien le dieron más tiempo para explayarse y hablar contra sus propios socios de Juntos por el Cambio. La definición más importante fue cuando afirmó: “De acá tenemos que salir con ley y con la aprobación del acuerdo con el FMI". Con esa frase le habló a la propia interna de su coalición. “La deuda la tomamos nosotros, me hago cargo”, y acto seguido reprochó que “algunos halcones me pegan por eso (…) pero no me importa”. Los “halcones” son los sectores del PRO identificados con Patricia Bullirch y Mauricio Macri, más reticentes a votar el acuerdo con la queja de que es poco ajuste el que se acordó con el organismo internacional. Sin embargo, Morales no dejó de repartir responsabilidades: “Sobre el tema de la deuda tenemos responsabilidad el peronismo, el radicalismo, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, las tiene el PRO también”. En otro fragmento de su exposición les habló directamente a sus socios: “Veo algunos compañeros de mi coalición, que no sé en qué están pensando. Cuando nos toque la hora de gobernar, si nos tocara en 2023, necesitamos tener diálogo”.

Gerardo Morales pasó un mal trago en medio de su intervención por la denuncia que se hizo escuchar de los diputados del Frente de Izquierda: "vos reprimís y metés en cana a la gente que sale a pelear" le dijo Nicolás del Caño. Junto a Alejandro Vilca y Myriam Bregman levantaron carteles que decían: "Jujuy: libertad a los 7 detenidos por luchar" denunciando la terrible situación represiva y policíaca que viven las y los trabajadores en esa provincia.

El gobernador radical finalizó pidiendo “No al default, honrar las deudas y actuar con responsabilidad en el congreso”. Desde el oficialismo festejaron la exposición de Morales, ya que están buscando a contrarreloj lograr más voluntades para la votación del acuerdo con el FMI en el Congreso, en el marco de las propias internas que tiene el Frente de Todos.

Todos los gobernadores que tomaron la palabra llamaron a los diputados y diputadas a votar el acuerdo con el FMI en el Congreso, advirtiendo que “no quieren el default”. Una falsa polarización que esconde que hay otra alternativa al ajuste contra el pueblo trabajador: el desconocimiento soberano de una deuda que se fue a la fuga. El gran ausente en sus intervenciones fue precisamente el carácter fraudulento e ilegítimo de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri: todos partieron de legitimar la estafa bajo el precepto de que “hay que honrar las deudas”. No sorprende el posicionamiento de estos gobernadores: muchos de ellos fueron votadores seriales de las leyes de ajuste del macrismo como la reforma previsional en 2017, inclusive quienes hoy están en las filas del Frente de Todos. Nicolás del Caño del Frente de Izquierda hizo memoria en sus redes sociales: “Los gobernadores del PJ que le votaron todas las leyes a Macri, están en el Congreso para avalar el acuerdo con el FMI. Una garantía...”.

Los demás gobernadores hicieron exposiciones más breves a favor del acuerdo con el FMI desde distintos ángulos. Tanto Bordet (Entre Ríos) como Gutiérrez (Neuquén) destacaron sus propias necesidades para que se vote el acuerdo: lo necesitan para acceder a nuevos financiamientos y partidas presupuestarias del ejecutivo. Omar Perotti (Santa Fe) priorizó sus clásicos guiños a los grandes negocios del agropower: “Es bueno que el sector agroindustrial reciba de todos los legisladores un acompañamiento, como una señal de previsibilidad”, dijo. Gustavo Sáenz (Salta) prefirió hablar de la necesidad de consensos y “anteponer a los intereses mezquinos, partidarios, intereses superiores que son de la Nación y la República”. Sáenz tiene trayectoria en “consensos”, ya que pasó por variados partidos políticos y aliados: fue del peronismo, aliado de Sergio Massa, y supo ir también en alianzas con el PRO.

Hubo otros gobernadores presentes para respaldar el acuerdo con el FMI, aunque no hablaron. Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa), Mariano Arcioni (Chubut) y los vices de Santiago del Estero, Silvia Neder; y de Santa Cruz, Eugenio Quiroga. Del lado de las ausencias, además de Axel Kicillof, pegó el faltazo Juan Schiaretti (PJ, Córdoba).

LID