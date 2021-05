Coronavirus.Investigador Jorge Geffner: “Estamos en el momento más crítico de la pandemia”

El reconocido inmunólogo del Conicet informó que "el promedio de edad en terapia intensiva es de 53 o 54 años" y hay entre 400 y 600 muertos diarios por la pandemia, lo que coloca al país en el segundo lugar de muertos por millón de habitantes.

17 de mayo

Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del Conicet, afirmó que "estamos en un momento difícil, el momento más crítico de la pandemia"

Y explicó que la única manera de bajar el pico de contagios es evitar las aglomeraciones, en ese sentido planteo como alarmante la situación en la que se encuentra el transporte público, las personas deben viajar hacinadas para poder ir a trabajar o movilizarse, uno de los principales focos de contagio. Sin embargo el Gobierno no plantea controles a las empresas para que respeten los protocolos aumentando la frecuencia del servicio, ni establece la vacunación inmediata para la todo el personal que está expuesto diariamente, como reclaman los choferes.

En el Subte por ejemplo, Metrovías intenta hacer trabajar de manera presencial al personal que es parte de grupos de riesgo, no respeta las licencias, ni cumple con los protocolos como vienen denunciando los trabajadores.

Pese a esto, Geffner hace hincapié en la responsabilidad individual

"puede ser que un sector se haya relajado con la llegada de las vacunas, y después tenés otro sector que vive eternamente relajado, que no entiende que es tremendo lo que está pasando, 400 fallecidos por día es un número realmente alto" y agrega "hay sectores que toman los recaudos y otros que usan el barbijo como tapa mentón y no respetan el distanciamiento". Y no, en los pocos controles del gobierno a los empresarios para que cumplan con las medidas sanitarias vigentes y hagan testeos periódicos para resguardar al personal.

Tampoco enfatiza en la escasa y lenta vacunación, ni en el bajo nivel de testeos para definir con precisión cual es la situación actual y evitar mayor propagación del virus. Ni se refirió en esta conversación con Radio Nacional a la situación en la que se encuentra el sistema de salud, donde el gobierno insiste en no destinar mayor presupuesto al sector, lo que permitiría abastecer los hospitales de los suministros necesarios y más personal para hacer frente a la pandemia.

En lugar de eso, los distintos gobiernos nacional y provinciales, de un lado o el otro de la grieta, eligen atacar a quienes están en la primera línea: los trabajadores de la salud. (LID) Por Mara N. Ríos