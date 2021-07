Crisis económica y social.“Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos” había dicho Fernández: las prioridades fueron otras

Este miércoles la Argentina superó esa cifra de fallecidos y la pobreza alcanza a más del 42 % de la población. Los recortes del Gobierno en ayudas sociales, jubilaciones y salarios agravaron la situación generada por la pandemia.

15 de julio

En abril de 2020 el Gobierno había comenzado a aplicar una cuarentena estricta en todo el país sin un testeo masivo de la población que permita evitar realmente la expansión del coronavirus. Ante las críticas, Alberto Fernández, en una entrevista con Jorge Fontevecchia, director de la editorial Perfil, aseguró que prefería tener “un 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina”. A más de un año de aquella declaración haber privilegiado los intereses de las multinacionales farmacéuticas, los bancos y el FMI llevaron a que la gravedad de la crisis social y sanitaria arroje cifras terribles en los dos ámbitos.

Mientras el laboratorio de Hugo Sigman exportaba el equivalente a millones de dosis para producir vacunas en el país la segunda ola de contagios no tenía freno, pero declarar la planta de utilidad nacional no fue una opción para el Gobierno; resguardar las ganancias de los empresarios fue más importante que inmunizar de forma urgente a la población. Por el contrario, el Frente de Todos pagó por adelantado millones de pesos a cambio de vacunas que llegaron con meses de retraso. Superar los 100.000 fallecidos en 16 meses no era inevitable, las prioridades fueron otras.

“Porque de la muerte no se vuelve. De la economía se vuelve” se había justificado Alberto Fernández, pero la crisis en curso está lejos de revertirse. Desde diciembre de 2019 al mismo mes del 2020, la pobreza aumentó 6,5% y llegó a un total de 42%, 3 millones más de pobres para llegar a un total de 19 millones.La brecha es más pronunciada si se comparan los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, que permite acercarse a información por trimestre. Según ese detalle, en el cuarto trimestre de 2019 la pobreza fue del 37,9% y en el último trimestre de 2020 llegó al 45,3%. Las estimaciones realizadas por entes privados afirman que la situación es todavía más grave para el primer trimestre del 2021.

El año pasado el Gobierno tuvo como política central para la crisis social otorgar sólo tres rondas del IFE de $10.000 cada una, para luego eliminarlo en el Presupuesto 2021. Con la inflación creciendo por encima de los ingresos de la mayoría de la población, Martín Guzmán viene llevando adelante un ajuste cuyos resultados fueron elogiados por Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía Carlos Menem.

En los primeros seis meses del año el poder adquisitivo de las jubilaciones cayó un 3,6%, y en junio se encuentran casi 10 puntos por debajo del de un año atrás. Estimaciones propias de La Izquierda Diario revelan que el ajuste fiscal que "logró" el Gobierno ya alcanza de esa manera los $ 25.000 millones gracias a la nueva fórmula previsional impulsada por el Frente de Todos en diciembre pasado, comparado con el desembolso que hubiese tenido de haber garantizado que los haberes no pierdan contra la inflación. Asignaciones como la AUH y los salarios del sector público están corriendo una suerte similar.

Desde que asumió Fernández hasta mayo de este año se pagaron alrededor de U$S 6.500 millones (en base a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso) para los compromisos con organizaciones internacionales de crédito (como el FMI) y deudas contraídas con otros. Ni la pandemia, ni la pobreza fueron motivo suficiente para dejar de pagar la fraudulenta deuda externa.

Guzmán se comprometió con Kristalina Georgieva, directora del FMI, a cumplir con sus compromisos inmediatos, esto significa liquidar los U$S 1.800 millones que vencen en septiembre y los U$S 1.800 millones de diciembre. Los recursos para combatir la pandemia y la pobreza están, es necesario invertir las prioridades y declarar un desconocimiento soberano de la deuda externa. (LID) Por Matías Hof