Crisis social.En un año se perdieron más de 300.000 empleos registrados

Así lo confirma un estudio publicado por el Ministerio de Trabajo que analiza la evolución reciente de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social. Pese a que el Frente de Todos dice gobernar para lograr “la vida que queremos” la situación económica de las familias trabajadoras es alarmante.

10 de agosto

Al analizar los datos del Sistema de Seguridad Social el Ministerio de Trabajo nacional da muestra de elementos centrales de la crisis económica en curso que afectan a millones de personas. Incluso en el trabajo registrado en relación de dependencia que cuenta con la ley de prohibición de despidos los datos son preocupantes: del sector privado la cantidad de aportes al sistema previsional se redujo en más de 168.00 personas y en el caso de las trabajadoras de casas particulares en más de 57.000 (así presenta las categorías el ministerio). Los monotributistas disminuyeron en casi 68.000 personas y los autónomos perdieron cerca de 43.000. Todos implican empleos que dejaron de existir, provocando la pérdida de ingresos para cientos de miles de trabajadores y sus familias.

Las cifras surgen del estudio “Alcance de la Seguridad Social” cuando compara la diferencia entre la cantidad de personas que realizan aportes entre febrero del 2020 y el mismo mes de 2021. "En lo que respecta a la variación interanual, se registra una reducción en términos absolutos en la cantidad de aportantes de 338.109 trabajadores” afirman los autores de la publicación y agregan: “Estos datos demuestran el impacto que provocó la pandemia de COVID-19 en el mercado de trabajo argentino." Más bien esta consecuencia se produjo durante la pandemia, pero es el Gobierno quien no tomó las medidas suficientes para evitar la caída de los puestos de trabajo.

En Argentina hay al menos dos millones de desocupados, más de 4 millones de personas tienen trabajos precarizados y en la juventud son más del 70 % los que sufren la precarización extrema. La pérdida de puestos de trabajo vuelve a esta situación cada día más crítica, volviendo urgente la generación de nuevos empleos registrados con todos los derechos conquistados por los trabajadores.

Una de las políticas centrales que podría lograr que haya empleo para todos es el reparto de las horas de trabajo como propone el Frente de Izquierda. Si la jornada laboral fuese de 6 horas, 5 días a la semana, se crearían millones de puestos de trabajo, terminando con la desocupación y combatiendo la precarización. Las empresas por el contrario obligan a trabajar cada vez más tiempo de la semana, provocando la irracionalidad de que algunos se vean super explotados en jornadas de 10, 12 o hasta 14 horas diarias y otros estés desocupados.

El reparto de las horas tendría como condición no reducir los salarios ya que la mayoría de estos no llegan a cubrir las necesidades de las familias. Según el mismo estudio del Ministerio de Trabajo el 67 % de los trabajadores cobraba menos de $57.600 en febrero de 2021, cuando la canasta básica calculada por el Indec estaba en $58.000. Pero el cuadro es todavía peor, esa estimación no contempla gastos imprescindibles como sí lo hace la canasta de consumo mínimos elaborada por los trabajadores de ATE-Indec que se encontraba en casi $ 89.000.

Una política de este tipo implicaría afectar las ganancias de las grandes empresas, algo impensable para el Gobierno de Alberto Fernández que viene propiciando ganancias extraordinarias para las patronales del campo y viene llevando adelante un ajuste del presupuesto nacional. Las consecuencias sociales son profundas, en el último año hay 2,5 millones más de pobres, siendo 18,1 millones las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza en el primer trimestre del 2021. Es fundamental invertir las prioridades, poniendo por delante la vida de las familias trabajadoras por sobre los intereses de las grandes corporaciones. (LID) Por Matías Hof