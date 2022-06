Crisis social. Pobreza estructural: 6 de cada 10 argentinos fueron pobres en los últimos 11 años

El dato lo revela un informe realizado en conjunto por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y Cáritas sobre el período que va entre 2010 y 2022. En dicho lapso también, se registraron otros datos alarmantes. Solo el 36,6% de las personas "nunca fueron pobres" y un 30% "experimentó una pobreza crónica”.

10 de junio

El pasado miércoles, Observatorio de la Deuda Social de la UCA y Cáritas realizaron la presentación de un trabajo en conjunto denominado “Radiografía de la pobreza en Argentina, ¡es urgente acortar distancias!” en le cual analizan la situación social de nuestro país en el período que va desde el 2010 hasta e2 2021.

Los datos revelados por dicho informe son los seguintes:

Seis de cada diez argentinos fueron pobres en algún momento del período estudiado.

El 29,6 % de la población "experimentó una pobreza crónica".

Solo el 36,6% “nunca fueron pobres”.

En dicha presentación, Agustín Salvia -director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA- expresó que “hay un 60% de la población que ha sido pobre en algún momento en los últimos años, alrededor del 30% lo ha sido de manera permanente; mientras que sólo 1 de cada 3 argentinos no conoce la pobreza” .

“Una parte importante de la sociedad no logra cumplir sus sueños y muchos ni siquiera satisfacer sus necesidades elementales. El problema argentino es que esta pobreza no es nueva: no hemos logrado encontrar las coordenadas de una política de estado capaz de dar respuestas a las necesidades de trabajo y de desarrollo humano de nuestra sociedad”, agregó Salvia.

Con estos datos una vez más queda demostrada que la pobreza es un problema estructural que golpea a una mayoría importante de la población obligada a vivir con ingresos muy bajos y en condiciones precarias desde hace años.