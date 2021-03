Cristina renunció a su sueldo de vicepresidenta tras recuperar su jubilación de privilegio

La titular del Senado pidió dejar de percibir su sueldo luego que se le restituyeran las jubilaciones por expresidenta que estaban frenadas por el Poder Judicial desde el gobierno macrista.

18 de marzo

Cristina Fernández de Kirchner anunció que dejará de percibir sus haberes como vicepresidenta desde abril. Según datos disponibles en el sitio oficial Datos.gob.ar, con cifras actualizados a febrero de este año, el salario de la vicepresidenta es de $328.419,59.

“Me dirijo a usted en mi carácter de Vicepresidenta de la Nación, para poner en su conocimiento mi decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fui electa junto al Presidente de la Nación Doctor Alberto Fernández, a partir del 01 de abril del corriente año”, manifestó la expresidenta en una carta enviada al secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

En la misma misiva Cristina explica que tomó la decisión luego que ANSES le informara que se le restituyeron las jubilaciones como expresidenta que estaban frenadas por un proceso judicial iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri.

En los últimos días, la Administración Nacional de la Seguridad Social a cargo de Fernanda Raverta, ordenó restituir los haberes correspondientes a su rol como jefa de Estado durante 2007-2011 y 2011-2015.

Cristina señala en su carta que “había sido ilegítimamente privada” del cobro de tales jubilaciones durante la administración de Mauricio Macri”, tal como surge de la sentencia judicial del 29 de diciembre de 2020, según el expediente 38870/2017.

Vale aclarar que la normativa actual le permite a la exmandataria percibir el salario por su cargo actual, al mismo tiempo que cobra la jubilación por dos mandatos como presidenta y una pensión por ser esposa del expresidente fallecido, Néstor Kirchner. Es decir, un total de tres ingresos mensuales de cientos de miles de pesos cada uno.

La actual vicepresidenta cobraba una pensión vitalicia como ex presidenta y otra que le correspondía a Néstor Kirchner por haber sido primer mandatario. Durante la gestión de Mauricio Macri, la Procuración del Tesoro consideró que estas eran incompatibles y el Ministerio de Desarrollo Social suspendió el pago de su jubilación como ex presidenta, dejándole solo la pensión de quien fuera su esposo.

En diciembre, el mismo día en que el Frente de Todos aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en el Congreso, un fallo del juez federal de la Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nami, habilitó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a cobrar las dos jubilaciones. Además, ordenó a la ANSES que en un plazo de 30 días restituya esa pensión con sus intereses desde el momento en que fue suspendida.

La decisión judicial la eximía además del pago del impuesto a las ganancias por esos ingresos, ya que la ley equipara estas asignaciones a las remuneraciones de los jueces de la Corte Suprema, exentas del pago de este tributo que carcome los salarios de una gran franja de asalariados. "El ex presidente Fernando De la Rúa realizó una demanda idéntica y el Poder Judicial también había señalado que no debía pagar Ganancias por su pensión", aclaró Chqueado.

En su carta de renuncia al sueldo de vice, la ex presidenta recordó que también renunció al no pago de tal impuesto, a diferencia de los jueces de la Corte que siempre tuvieron el privilegio de no pagarlo. Parece mentira que mientras hay jubilados y jubiladas del país y asalariados que pagan este aporte, se conceda a funcionarios y ex funcionarios con ingresos muy superiores al común de la población, la posibilidad de eludirlo.

¿Cómo se calculan las jubilaciones de expresidentes y exvicepresidentes?

Las “asignaciones mensuales vitalicias” para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y para ex presidentes y vicepresidentes, “a partir del cese en sus funciones” son reguladas según la Ley 24.018, sancionada en noviembre de 1991.

De acuerdo a esta norma, los ex presidentes tienen derecho a percibir el 100 % de lo que cobre un juez de la Corte en actividad y los ex vicepresidentes, un 75 % de ese monto.

“Se trata de una pensión que no tiene carácter ‘contributivo’, es decir, que no se otorga como resultado de aportes equivalentes realizados durante determinado período de tiempo. Por eso, todos los ex presidentes y ex vicepresidentes tienen derecho a cobrar este beneficio, salvo quienes hayan sido removidos vía juicio político o quienes hayan ocupado estos cargos durante la última dictadura militar (1976-1983). Este no es el caso de Fernández de Kirchner”, informó el sitio Chequeado en enero.

Según lo que consta actualmente en el sitio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el ingreso bruto de un juez de la Corte es de $413,469.04, "aunque las cifras percibidas pueden ser superiores por el cómputo de la antigüedad en el cargo o en el título", según estima Chequeado.

Todos los exmandatarios incluido Carlos Menem hasta su muerte o Mauricio Macri, también reciben esta pensión vitalicia equivalente al sueldo de un miembro de la Corte Suprema.

“Eduardo Duhalde renunció a su pensión como expresidente, también Eduardo Caamaño y Ramón Puerta renunciaron a cobrar, pero Adolfo Rodríguez Saa no renunció y recibe la voluminosa pensión” por haber sido presidente desde el 23 de diciembre al 30 de diciembre de 2001” informó Página/12 a principios de febrero.

“Por su parte, todos los vicepresidentes —Michetti, Boudou, Julio Cobos— perciben el 75 % del ingreso de un integrante del máximo tribunal, con el agregado de que Cobos cobra también jubilación como docente en Mendoza porque los haberes jubilatorios son compatibles con los haberes jubilatorios docentes", detalló el mismo sitio.

La Nación, por su parte, en julio de 2020 informó que Carlos Menem, presidente entre 1989 y 1999, recibió en febrero del año pasado de parte de la Anses "$600.791 netos, de acuerdo con la respuesta oficial a un pedido de información pública que tramitó LA NACION Data. El exmandatario, en cambio, resigna su dieta como senador, puntualizaron desde su entorno familiar. ’Renunció al sueldo por cobrar la jubilación de expresidente’", señalaron". Algo similar a lo que hace CFK ahora con su sueldo de funcionaria actual.

"Su sucesor, Fernando de la Rúa, percibió una pensión neta de unos $595.000 que tras su muerte, en julio de 2019, pasó a su esposa, Inés Pertiné. De acuerdo con lo que fija la ley, la viuda conservó el 75% de ese monto, es decir, unos $397.000 mensuales", detalló también La Nación.

¿Cuáles son los ingresos que le corresponden a Cristina por ley?

A partir de diciembre de 2010, tras la muerte de Néstor Kirchner, Cristina comenzó a percibir la pensión que le correspondía a su compañero, según lo contemplado en el artículo 4 de la Ley 24.018:

"ARTICULO 4.- Si se produjera el fallecimiento, el derecho acordado o a acordarse al titular se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho (18) años de edad".

Por ejemplo, María Estela Martínez de Perón, viuda de Juan Domingo Perón, percibe en la actualidad la pensión que correspondía a su marido.

En noviembre de 2015, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación autorizó a la entonces presidenta a cobrar la asignación mensual vitalicia por haber ejercido la presidencia. Así, a pocos días de terminar su segundo mandato, la actual vice quedó entonces en condiciones de percibir 2 pensiones vitalicias: la de Néstor Kirchner y la propia.

En 2016 el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley bajo el macrismo, consultó a la Procuración del Tesoro de la Nación si correspondía que la ex presidenta cobrara las 2 pensiones. La consulta surgió a partir de la observación del artículo 5 de la Ley 24.018:

"ARTICULO 5.- La percepción de la asignación ordenada en el artículo 1, es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios. Para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país".

El procurador Carlos Balbín dictaminó que ambas pensiones eran incompatibles y el 1° de noviembre de 2016 Stanley firmó una resolución en la que suspendió el pago de esa pensión.

Fernández de Kirchner quedó recibiendo sólo la pensión de Néstor Kirchner. Presentó un recurso ante el Ministerio e hizo una presentación en el fuero de la Seguridad Social, para reclamar el cobro de ambas asignaciones.

“Además, la ex Presidenta solicitó que se le debía devolver las retenciones del impuesto a las Ganancias que se le habían aplicado a ambas asignaciones y que en el caso de la pensión de Néstor Kirchner estaba mal liquidada la antigüedad en el título de abogado”, consignó Chequeado, sitio que en enero de este año sostenía que no podía saber “cuál es el millonario monto total que percibirá CFK”.

Es claro de qué hablamos cuando hablamos de casta política, en un país en el que la pobreza alcanza a más del 40 % de la población y el salario mínimo, vital y móvil ronda los $20.000,00 cuando la línea de indigencia, según el Indec, supera los $23.000,00. La casta política, por más disputas que haya en torno al rol del Poder Judicial, sostiene sus privilegios equiparándose en el cobro de sus ingresos a la casta judicial. Esto es un sistema de privilegios que ningún gobierno ha cuestionado y el gesto de Cristina ni siquiera es nuevo. Como se ve, hasta el mismísimo Menem hacía algo similar con su sueldo de senador. Los funcionarios de la casta política renuncian a sus abultadas dietas del presente, a cambio de no renunciar a sus privilegios del futuro. (LID) Por Soledad Flores / Periodista y escritora

Foto: Télam