DAVOS 2022.¿Qué hay detrás de la advertencia del Foro de Davos a la Argentina?

En su informe de apertura, el Foro de Davos, que este año se realiza en forma virtual, advirtió acerca de los riesgos de la economía mundial e hizo un repaso de los cinco principales riesgos que atraviesa cada país.

18 de enero

En cuanto a la Argentina, los principales riesgos señalados son la inflación en alza, que en 2021 cerró en 51,9% anual y se proyecta en 54% para 2022, dando cuenta de la "imposibilidad de controlar una creciente inflación general"; el informe también menciona el deterioro del mercado de trabajo, el avance de la informalidad y los bajos salarios; también da cuenta de las perspectivas de bajo crecimiento y una creciente desigualdad digital.

En otro tramo del informe, apuntan al riesgo que corren los inversionistas y menciona que la Argentina se enfrenta a un posible "colapso del Estado", refiriéndose con ello a que se están gestando las condiciones propicias para desatar "un conflicto interno, la ruptura de la seguridad jurídica y la erosión de las instituciones".

El Foro Económico Mundial, más conocido como "Foro de Davos", es una cumbre mundial que se realiza en Suiza desde 1971, organizada por empresas globales con una facturación superior a los 5.000 millones de dólares, gobiernos de más de 70 países y organizaciones no gubernamentales.

La advertencia a la Argentina se da en el momento en que el gobierno de Alberto Fernández se encuentra negociando un plan de ajuste con el FMI que profundizará la pobreza y la desigualdad para las amplias mayorías. De esta manera los líderes del Foro ejercen presión para un acuerdo que sólo puede beneficiar a los grandes empresarios y especuladores.

Sobre este punto y más allá de ciertos matices, no hay grietas entre el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio, que en el día de hoy repudiaron la suspensión de la reunión prevista entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los referentes de Juntos por el Cambio, que vienen insistiendo con cerrar cuanto antes un acuerdo con el FMI.

Aunque el gobierno diga lo contrario, no hay manera de pagar la deuda externa si no es con el hambre del pueblo. Hay que decirle No al FMI y desconocer la deuda externa, ilegítima y fraudulenta, poniendo a resguardo el ahorro nacional con la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior, junto a un plan de emergencia que incluya el aumento de los salarios y jubilaciones a un mínimo equivalente a la canasta básica familiar, la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. (LID)