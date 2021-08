DEUDA.El Gobierno pagará hoy u$s 345 millones al FMI con reservas

En medio de una fuerte crisis social y económica, el Gobierno pagará hoy U$S 345 millones al FMI en concepto de intereses por el acuerdo Stand By que firmó Macri. La semana pasada se pagaron U$S 226 millones al Club de París. ​El Gobierno sigue demostrando que el pago de la deuda ordena toda su gestión.

2 de agosto

Los u$s 345 millones que se depositarán hoy en las cuentas del Fondo Monetario Internacional (FMI), serán liquidados con dinero de las arcas del Banco Central. Estamos hablando de un equivalente a lo que costaría construir 10.000 viviendas populares.

Este nuevo pago llega el día en que el organismo debatirá sobre un nuevo desembolso de 4.350 millones de dólares para Argentina que llegarían a fines de agosto y que Cristina ya avisó que no irán para gasto social como originalmente se supone tenían como objetivo esos giros, sino que se destinarán a seguir pagando deuda.

El 30 de septiembre se produce un vencimiento de intereses con el organismo por 1.800 millones y el segundo por otros 1.800 millones más, a menos que el gobierno llegue a un acuerdo de deuda previamente, lo cual es sabido no ocurrirá hasta pasadas las elecciones generales de noviembre. La cuenta no termina aquí porque en noviembre, el Gobierno tiene que pagar otra cuota de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 390 millones. En total restan entonces unos U$S 4.000 millones de vencimientos en lo que resta del año.

De acuerdo al periodista Ismael Bermúdez, con el pago que el Gobierno realizará hoy ya suman U$S 3.791 millones los pagos totales sólo por intereses del préstamo stand by por U$S 44.000 millones contraído durante la administración macrista. De este total, US$ 1.480 millones fueron desembolsados durante el Gobierno de Mauricio Macri y US$ 2.311 millones por Alberto Fernández.

El plazo máximo que el gobierno fijó por decreto para sellar un acuerdo es el 31 de marzo de 2022. No obstante, ya en ese mismo mes hay otro vencimiento por unos u$s 4.030 millones, además de los pagos comprometidos con el Club de París por U$S 230 millones en febrero y U$S 2.100 millones más.

Por otra parte, al momento del último desembolso (julio 2019), la deuda con el FMI era de U$S 44.220 millones y este lunes ascendía a U$S 45.400 millones, según los registros del organismo financiero internacional.

Eso pasó porque el DEG se revalorizó frente al dólar DEG, cuyo valor depende de las variaciones de un conjunto de monedas: el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. Así la Argentina sigue debiendo la misma cantidad de DEG pero en dólares son unos U$S 1.200 millones más.

No se conocen los términos de las negociaciones que Guzmán está teniendo en secreto con los funcionarios del organismo, pero es sabido que un Acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años implica en la cartera del organismo un conjunto de reformas antiobreras como laboral, previsional y tributaria. Martín Guzmán por ahora sólo aspira a posponer los vencimientos algunos años y reducir la sobretasa de intereses, a cambio de seguir bajo las condiciones que impone el Fondo.

Mientras los funcionarios del Frente de Todos aseguran que una vez superada la pandemia vendrá la recuperación económica, la única realidad es que se siguen usando recursos millonarios para cumplir con los especuladores mientras la crisis social se agrava día a día. (LID)