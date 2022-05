Debate.Adelantar la suba del Salario Mínimo: un proyecto que no derrota la inflación ni recupera lo perdido

El Frente de Todos propone adelantar el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil a julio, pero sigue 15% por debajo de la inflación proyectada en 60% para fin de año, y sostiene lo que ya se perdió bajo el macrismo. ¿Por qué no proponer que sea igual a la canasta básica?

10 de mayo

Hace unos días, un sector de diputados del Frente de Todos cercano al kirchnerismo presentó un proyecto de ley para adelantar el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil a julio, en vez de diciembre del 2022 como dice en la resolución 4/2022 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, firmada por Claudio Moroni, su actual Presidente y Ministro de Trabajo. Este cronograma fijó una serie de aumentos en cuotas que acumularía un 45% respecto al valor inicial de $33.000, recién en diciembre.

En su primera página el proyecto afirma: "Esta decisión permitirá que el 1 de julio de 2022 el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance la suma de $47.850 y supere efectivamente el índice inflacionario vigente y proyectado".

Los fundamentos de los legisladores que firman el proyecto como Máximo Kirchner, Hugo Yasky, Vanesa Siley, Juan Carlos Alderete y Sergio Palazzo, entre otros, se basan en dos problemas que vienen causando la baja constante del poder adquisitivo de los trabajadores: lo que perdieron los salarios bajo el macrismo que no se recuperó, y la aceleración de la inflación (principalmente en alimentos y productos de primera necesidad).

Respecto a la inflación, las proyecciones actuales estiman que no bajaría del 60% para fin de año, golpeando fuertemente en los salarios, algo que el propio proyecto admite: "Si proyectamos que el ritmo del incremento de precios se mantiene a esta velocidad, para el mes de diciembre habría totalizado un porcentaje mayor al 60%, ampliamente superior al incremento del salario mínimo vital y móvil pautado que alcanzaría el 45% recién en el mes de diciembre". Pero adelantar el 45%, sin que equipare la inflación de 60%, sigue garantizando una pérdida del poder adquisitivo de 15%, para este año solamente. Si "el aumento desmedido de precios evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes", entonces ¿Por qué no se propone equiparar este aumento a la inflación?

Frente a la aceleración y también la incertidumbre respecto al control que pueda lograr el gobierno sobre la inflación es que comenzaron a haber negociaciones paritarias que dan aumentos solo hasta mitad de año y se reabrirán en agosto o septiembre. Ahora trascendió que el Gobierno estaría estudiando reunir al Consejo, que depende de Moroni, para adelantar la suba, coincidiendo con la propuesta de Máximo. ¿Qué impide convocar nuevamente al Consejo que define el salario mínimo para debatir un aumento que no pierda frente a la inflación?

Sin embargo, con esta propuesta no sólo se consolida una pérdida del 15% sino que también acepta mantener la pérdida acumulada de los últimos años, bajo el macrismo e incluso con el Frente de Todos.

Como afirma Mónica Arancibia en su editorial de panorama económico, "un informe elaborado por Claudio Lozano estimó que en el caso del salario mínimo, vital y móvil la pérdida acumulada en 2020 y 2021 es de $83.168. La aceleración de la inflación en el año provocó un descenso del haber mínimo adicional de $24.055 en el primer trimestre del 2022. Vale recordar que aquellos que perciben el plan Potenciar Trabajo solo cobran la mitad del haber mínimo, en la actualidad ronda los $16.500. Según el informe, perdieron en 2020 y 2021 $41.584, y en los primeros tres meses del año $12.027 adicionales."

No sólo Lozano, sino que Luis Campos también muestra esta pérdida: “El Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió en el primer trimestre todo lo que había recuperado en el 2021. Volvió a ubicarse en los valores más bajos desde 2004. En comparación con 2012 retrocedió un 41,5% en términos reales”

Incluso el propio proyecto del Frente de Todos no puede ocultar que es insuficiente para recomponer el salario: "Nuestro compromiso como espacio político es proteger el salario de las trabajadoras y los trabajadores, lo que implica que los mismos le ganen a la inflación y recomponer lo perdido durante la gestión macrista. Esta medida, si bien es insuficiente, apunta a dar cumplimiento a ello" concluye.

Si el objetivo es recomponer lo perdido bajo el macrismo, ¿por qué no lo proponen?

La propuesta de los legisladores del Frente de Todos se suma al discurso de distribución de la riqueza como un intento de recrear un perfil del kirchnerismo que perdió de la mano de los ajustes que fue aplicando o dejando pasar: ser quienes defienden los intereses de los trabajadores, y dentro de la interna de su coalición, disputar mayor poder dentro del peronismo.

Sin embargo, estas iniciativas son más simbólicas que medidas reales para cambiar esa situación; todo sigue siendo dentro del marco del acuerdo con FMI. La denuncia a la deuda externa por ilegítima y fraudulenta quedó como papel mojado luego de la votación del ajuste en el Congreso, así como la promesa de campaña para recomponer lo perdido durante el macrismo. link

¿Por qué es tan importante el Salario Mínimo Vital y Móvil?

El Salario Mínimo no sólo es importante para los trabajadores registrados, ya que es un piso por debajo del cual no puede estar ningún salario, sino que también es el monto de referencia para lo que cobran trabajadores precarizados o directamente los que no están registrados. Además es la cifra sobre la cual se calculan los planes como Potenciar Trabajo, que son el 50% del monto. Es decir que su pérdida afecta a los sectores más golpeados por la desocupación, precarización y por la inflación al mismo tiempo.

Esto es fundamental para comprender por qué es urgente discutir un aumento que le gane a la inflación, y que quede indexado para que acompañe las subas futuras, pero partiendo de una suba de emergencia del salario mínimo a $85.000, para alcanzar la canasta básica que mide el Indec, como propone el proyecto presentado por los diputados del Frente de Izquierda Unidad.

Los reclamos de los movimientos sociales exigiendo empleo genuino y aumento de las asignaciones sociales de forma urgente vuelve a ganar las calles de la Ciudad de Buenos Aires esta semana luego de recorrer el conjunto del país. Con marcha y con acampes ponen a la vista de todos el aumento de la pobreza y la falta de respuestas políticas, salvo los discursos enfurecidos que piden reprimir la pobreza.

Mientras, otra parte de los trabajadores permanece invisibilizado por el abandono que hacen la CGT y los principales sindicatos al excluir de cualquier reclamo y/o conquista a tercerizados, contratados y múltiples formas de precarización que avanzaron bajo el neoliberalismo y no solo se mantuvieron bajo los gobiernos kirchneristas, sino que en los últimos años aumentaron.

La exigencia de que el Salario Mínimo Vital y Móvil sea suficiente para alcanzar una canasta básica, junto al reclamo por empleo genuino registrado, es un motor que puede unir a la clase trabajadora, ocupada y desocupada, registrada y sindicalizada o precarizada. Por eso la importancia de acompañar la Marcha Federal imponiendo en las calles las necesidades de trabajo, salario y contra la pobreza.

Pero para resolver el problema de la desocupación y precarización de fondo, es necesario discutir un plan que genere nuevos puestos de trabajo, como también propone el Frente de Izquierda Unidad: la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana con un salario igual a la canasta familiar. Esta iniciativa al mismo tiempo permitiría bajar la sobreocupación que viene creciendo entre un sector de trabajadores ocupados, dar empleo genuino a quiénes hoy y tal vez desde hace mucho no tienen, permitiendo cubrir las necesidades básicas y garantizando el derecho al descanso de las y los trabajadores. (LID) Por Larisa Pérez