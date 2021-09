Debate.Del Caño: "Manzur fue un gran aliado del gobierno de Macri"

Nicolás del Caño del Frente de Izquierda polemizó en A Dos Voces con macristas y peronistas por el ajuste a los jubilados y los pedidos de reforma laboral para quitar derechos a los trabajadores. Los dejó sin palabras. También denunció al radicalismo en Jujuy que impide a la izquierda asumir la banca por la que fueron votados.

30 de septiembre

El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, estuvo en el programa "A Dos Voces" en TN y debatió con referentes del macrismo y el peronismo.

Del Caño comenzó denunciando que "las medidas que está tomando el gobierno son parches, y con el cambio de gabinete leen un giro a la derecha. Juan Manzur no solo es un enemigo declarado de las mujeres y obligó a parir a una nena de 11 años. Además fue el gobernador articulador de ´los gobernadores peronistas pintados de amarillo´, que coordinó la votación en el Congreso Nacional de todas las leyes de Macri. No se podrían haber aprobado sin esos votos porque no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras. Recuerdo perfectamente cuando se votó la reforma previsional de Mauricio Macri, a la que nos opusimos, Manzur fue el garante de que se votara eso.”.

En la mesa de debate estaban presentes además: José Cano, diputado nacional de Juntos en Tucumán; Juan Manuel Valdés, legislador porteño del Frente de Todos; Jorge Yoma ex senador nacional; y Cynthia Hotton, candidata y militante antiderechos en la provincia de Buenos Aires. Nicolás del Caño polemizó con los representantes del macrismo y del Frente de Todos en varios puntos.

Del Caño puso en el debate las medidas que propone el Frente de Izquierda, y luego empezó la polémica.

“Larreta pidió eliminar las indemnizaciones por despido. Y están quienes plantean que flexibilizando a los trabajadores que hoy mantienen derechos por luchas históricas, van a estar mejor los que están precarizados o desocupados. Eso se demostró falso porque no hay ningún ejemplo en el mundo que eso suceda. Quitar derechos no es la solución, por eso nosotros planteamos la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para terminar con la desocupación y la precarización laboral. Y un plan de obras públicas para generar empleo y construir las viviendas que son necesarias. Hay, 3 millones y medio de familias que sufren graves problemas habitacionales. Lo vimos en Guernica y en otras luchas, por eso apostamos a la movilización”.

El representante del macrismo, José Cano, atinó a preguntar “¿dónde funcionan ese modelo?” y Del Caño lo cortó en seco: “Vos defendes el modelo de Macri que empobreció a 4 millones de personas en 4 años. Y ahora hablas contra Manzur pero fue el gran aliado que tuvo tu gobierno para las leyes de ajuste”.

Cuando Cano del macrismo habló de la necesidad de acuerdos políticos entre las distintas fuerzas, Nicolás del Caño le contestó: “en lo que tenemos que estar de acuerdo es que no puede haber ningún jubilado que cobre $26.000 y ustedes ajustaron a los jubilados como hizo este gobierno. Ustedes le robaron $100.000 millones a los jubilados”. José Cano se quedó mudo.

Luego fue el turno del legislador del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, que intentó defenderse diciendo que prometieron medicamentos para los jubilados, pero sin responder sobre el ajuste que implicó el cambio de la movilidad que impulsaron antes de la pandemia. Del Caño le recordó que cuando se discutió el proyecto del Frente de Todos sobre la movilidad jubilatoria "presenté una moción, aunque ese no era nuestro proyecto, para que se agregue una cláusula que pusiera un piso de garantía para que ningún aumento sea por debajo de la inflación, y ustedes se negaron". Nicolás del Caño contó que el proyecto que presentó el Frente de Izquierda para las jubilaciones parte de restituir los aportes patronales al 33% que desde Cavallo se redujeron.

Avanzado el debate, José Cano de Juntos esbozó un discurso sobre la importancia de "garantizar la voluntad popular" en las elecciones, y Nicolás del Caño le desarmó el relato con el ejemplo de lo que hace Juntos en la provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales. "Hace un año y tres meses que Morales no deja asumir a Gastón Remy que es diputado electo del Frente de Izquierda. Ustedes no permiten asumir a un diputado que fue votado por 65.000 personas".

Otras definiciones que dejó Nicolás del Caño en el debate:

"El gobierno planteó en el 2019 que iban a aumentar jubilaciones y dejar de pagar las Leliqs a los bancos, y fue lo contrario. Se ajustó a las jubiladas y los jubilados y los bancos multiplicaron lo que ganaron con las Leliqs. La propia Cristina Fernández en su carta reconoce, diciendo que hubo subejecución del presupuesto, que hubo un ajuste. En los audios de Fernanda Vallejos dice lo que dicen los datos: hubo un ajuste brutal”.

"Hay mucho descontento. El Frente de Izquierda es tercera fuerza a nivel nacional. Creemos que mucha gente que está disconforme con el gobierno, con la situación económica, nos puede acompañar. Eso tiene que ver también con peleas que damos todos los días en las calles".

En Jujuy nuestro compañero Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos del municipio, obtuvo 24% de los votos. Una elección histórica del Frente de Izquierda, y está muy cerca de ser diputado nacional. En el norte las luchas del pueblo trabajador se han expresado en un apoyo muy importante al Frente de Izquierda. Porque gobiernen radicales o peronistas, el pueblo trabajador sufrió el ajuste". (LID)