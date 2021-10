Desempleo.Premio Nobel de Economía para tres investigadores sobre "el mercado laboral"

Los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía. Fueron destacados por sus estudios sobre cómo afectan distintas políticas a la tasa de desempleo.

12 de octubre

En Estados Unidos aumenta la preocupación por las cifras del desempleo, el país aún tiene que recuperar 4,97 millones de puestos de trabajo para volver a los niveles laborales que registró antes del impacto de la pandemia. En ese marco, los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens (todos investigadores que trabajan en Universidades de EEUU) fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía, anunció este miércoles el Banco Central de Suecia.

En el caso del canadiense Card, el jurado destacó sus "contribuciones empíricas a la economía laboral", mientras que en el del norteamericano Angrist y del holandés Imbens subrayó sus "aportes metodológicos al análisis de las relaciones causales", también aplicadas para analizar la desocupación.

Utilizando “experimentos naturales” (comparaciones de casos reales), Card analizó los efectos del salario mínimo, la inmigración y la educación en el mercado laboral. “Los resultados mostraron, entre otras cosas, que aumentar el salario mínimo no necesariamente conduce a menos puestos de trabajo", remarcó el jurado. Más específicamente, Card analizó la situación de los trabajadores de Mc Donald’s en New Jersey y Pennsylvania para ver si el aumento del salario mínimo generaba menos contrataciones (en New Jersey en abril de 1992 se aumentó el salario mínimo de US$ 4,25 a US$ 5,05). Encontró que no.

El jurado también menciona sus estudios sobre los efectos de la inmigración cubana en la Florida de principios de los ochenta, que postularon que los sueldos de los nacidos en un determinado país no solo no tienen por qué disminuir tras la llegada de migrantes sino que pueden incluso aumentar. Y que, en sentido contrario, la retribución de los inmigrantes que llegaron primero sí puede verse reducida.

Con la llegada de Biden a la presidencia es lógico que los jurados se inclinen por académicos con investigaciones de este tipo. Si bien sus contribuciones muestran que los prejuicios de corrientes políticas como las que expresan Trump o Bolsonaro no son reales, se mantienen dentro de los marcos de un mercado laboral estadounidense donde el desempleo y la precarización laboral se han vuelto cada vez más preocupantes en la últimas décadas y sobre todo en la crisis actual.

Como es habitual desde que se empezó a otorgar el galardón, que entrega 10 millones de coronas suecas (más de un millón de dólares), dos de los tres premiados en la edición 2021 tienen pasaporte estadounidense (Angrist por nacimiento e Imbens por naturalización). Hasta la fecha, más de la mitad de los distinguidos con el Nobel de Economía son nacionales del país norteamericano. Además, los tres dan clases e investigan en universidades de prestigio radicadas en EE UU, otra constante en la historia del premio. Entre los seleccionados en ediciones pasadas, uno de los exponentes más famosos es Milton Friedman, el padre del neoliberalismo.

La edición de los Nobel de este año, también ha mantenido la casi ausencia de mujeres entre los ganadores: solo una lo ha conseguido, la periodista filipina Maria Ressa. En el caso de la disciplina económica, en las más de cinco décadas transcurridas desde su creación, el Nobel solo ha recaído sobre dos mujeres.

Aunque se le conoce como Nobel de Economía, no se trata de un Nobel como tal. La Economía no figuraba entre las disciplinas originales a las que se concedía anualmente el premio, dado que el propio Alfred Nobel, su impulsor, no la incluyó entre las cinco categorías elegidas: Física, Química, Medicina, Literatura y Paz. Sin embargo, en 1969, casi 70 años después de la primera ceremonia de entrega de los premios, el banco central sueco decidió crearlo, bajo el nombre de Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. (LID) Por

Matías Hof