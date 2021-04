Desigualdad.Ganadores de la crisis: cinco empresarios argentinos suman una fortuna de U$S 15.700 millones

La pobreza subió al 42 % y alcanza a 19 millones de personas, pero no todos perdieron en 2020. La revista Forbes publicó el ranking de los o las personas que tienen más de U$S 1.000 millones. Conocé a los ricos de la Argentina.

7 de abril

La revista Forbes publicó el ranking de los hombres y mujeres con más patrimonio en todo el mundo. A pesar de la pandemia de covid-19 los más ricos son aún más ricos después de un año. En la Argentina sucedió lo mismo, los empresarios argentinos mejoraron sus fortunas cuando la pobreza escaló al 42 % en el segundo semestre de 2020. No todos perdieron con la crisis, hay claros ganadores.

A continuación los empresarios más ricos de Argentina:

El ranking de empresarios argentinos lo lidera Marcos Galperin, cofundador de MercadoLibre, ocupa el puesto 440 con un patrimonio de U$S 6.100 millones. En solo 12 meses, acumuló más de U$S 4.000 millones adicionales a su patrimonio. En la actualidad tiene U$S 200 millones más que el pasado 5 de marzo. El año pasado el Gobierno logró la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento que benefició al empresario con descuentos de 70 % en las contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias.

El segundo lugar lo ocupan los hermanos Paolo & Gianfelice Mario Rocca con una fortuna de U$S 3.700 millones y el puesto número 807 a nivel global. En esta edición de Forbes, los hermanos figuran como argentinos. Hasta el año pasado en el ranking figuraban como italianos.

Caso inverso resulta el de Alejandro Bulgheroni que dejó la lista de argentinos y ahora figura como el primero y único “billionaire” de Uruguay. El empresario petrolero suma U$S 3.300 millones y la posición 925 entre los más ricos del globo.

Gregorio Perez Companc, el primer argentino en participar de este ranking hace ya más de 25 años, sigue vigente. Tiene un patrimonio de U$S 2.400 millones, en doce meses creció U$S 700 millones. Es el empresario dueño de la empresa alimenticia Molinos, rubro donde los precios no se detienen.

Luego sigue en el podio Alberto Roemmers. Tiene un patrimonio de U$S 2.200 millones, es llamativo que registró un 8 % menos que hace un año. Según el Indec, la facturación total de la industria farmacéutica aumentó un 50,3 % respecto a 2019.

La lista se completa con Eduardo Eurnekian con una fortuna de U$S 1.300 millones al frente de la Corporación América Airports, su holding aeroportuario con más de 50 terminales alrededor del mundo. También tiene es dueño de la empresa Compañía General de Combustibles, es un productor de petróleo y gas en Argentina que opera campos y oleoductos de hidrocarburos.

Las fortunas de los cinco empresarios locales (se excluye a Bulgheroni que figura en Uruguay) suman U$S 15.700 millones. Esta suma (considerando un tipo de cambio promedio de $ 70,63) equivale a que 22 millones de personas hubiesen recibido un ingreso de $ 50.854. Es el valor de la canasta de pobreza que calcula el Indec para el momento en que la pobreza afectó a 19 millones de personas en 2020. Es decir, que el patrimonio de los cinco millonarios argentinos equivale a lo mismo que una canasta de pobreza para 22 millones de personas.

Si bien hubo empresas y sectores que fueron afectados por la pandemia esto no puede ser una excusa como utiliza el Gobierno para no tocar los intereses de unos pocos miserables que ganaron y mucho mientras la pobreza no se detiene. (LID)