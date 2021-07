Deuda.Dependencia: el 9 de julio el Gobierno pagará U$S 164 millones a los especuladores

¿Día de la independencia? En realidad se podría decir que este 9 de julio se confirma la dependencia. Ese día el Gobierno pagará U$S 164 millones correspondiente a los intereses de los bonos a los tenedores de bonos Global, Bonar y GE. Se trata de la deuda que reestructuró Guzmán el año pasado, donde los lobos de Wall Street lograron arrancarle al ministro de Economía U$S 17.000 millones adicionales entre su primera oferta de abril y la última de agosto.

6 de julio

Este no es el único pago que tiene el Gobierno. Guzmán logró patear para adelante una parte del vencimiento de U$S 2.400 millones con el Club de París para renegociar esa deuda con el organismo, mientras sigue las conversaciones con el FMI. En lo que resta del año hay vencimientos con el Fondo por U$S 4.589 millones, con los mayores pagos concentrados en septiembre y diciembre, según detalló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

A partir del año próximo, la hipoteca de la deuda con los acreedores privados se vuelve más pesada. En 2022 el Gobierno necesitará más de U$S 1.000 millones para pagar los cupones; en 2023, U$S 1.600 millones y en 2024, U$S 2.200 millones. Entre 2025 y 2030 se acumularán pagos anuales por U$S 2.400 millones. De capital, a partir de 2025 se deberán pagar más de U$S 5.000 millones; en 2027, más de U$S 6.000 y entre 2028 y 2035 más de U$S 7.000 millones por año. A esta suma millonaria habrá que sumar lo que se negocie con el FMI y el Club de París.

La negociación con el Fondo no solo implica una postergación de los pagos. El Fondo exigirá reformas estructurales en lo previsional, laboral y tributario y monitoreará la economía con una revisión permanente de las cuentas públicas.

Fernández denunció el endeudamiento del macrismo y las irregularidades del préstamo otorgado por el Fondo al expresidente para financiar su campaña electoral. El Banco Central publicó un informe que señala que el endeudamiento macrista financió una fuga de capitales de U$S 86.000 millones en cuatro años, una gran parte con el préstamo del Fondo. El periodista Horacio Verbitsky publicó que en esa fuga estuvieron involucradas las empresas Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y muchas más entre los 100 mayores fugadores. A pesar de esto, el Gobierno está dispuesto a honrar la deuda y no realizó ninguna investigación.

Desde que asumió Fernández hasta abril de este año se pagaron más de U$S 6.000 millones para los compromisos con organizaciones internacionales de crédito (como el FMI) y deudas contraídas con otros Estados. Por el contrario, se recortaron las jubilaciones, los salarios públicos en términos reales, se eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otras reducciones. Guzmán diseñó un Presupuesto de ajuste, que fue aprobado por todo el oficialismo en el Congreso, a medida del FMI. La prioridad del Gobierno no fue atender las necesidades sociales sino pagar la deuda. Se verificó lo que denunció la izquierda: que era imposible sostener los pagos de deuda sin atacar al pueblo trabajador.

Rechazar el pago de la deuda

La deuda es un mecanismo de dominación y saqueo de las potencias imperialistas, y tuvo un papel central desde la dictadura cívico militar comenzada en 1976. Pagar la deuda en beneficio de los buitres especuladores y del Fondo derivó en catástrofes económicas y sociales permanentes, como la hiperinflación de 1989-1990 o la crisis de 2001.

La deuda es ilegal y fraudulenta. Un fallo del juez Ballestero, en base a la investigación de Alejandro Olmos Gaona padre y que después continuó su hijo, estableció 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. El fallo se envió al Congreso, pero se archivó sin tratarse.

Hay que rechazar el pago de la deuda y el acuerdo con el FMI, es decir, proponer su desconocimiento soberano junto a otras medidas como la nacionalización de la banca y el comercio exterior para reorganizar la economía en función de las necesidades de las mayorías y no de unos pocos. (LID)