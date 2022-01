Deuda.Día clave: se esperan anuncios sobre los pagos al FMI

Este viernes se espera que el Fondo informe sobre las negociaciones con Argentina justo en simultáneo que vencen U$S 731 millones con el organismo. Se cocina otro pacto de ajuste que será una nueva hipoteca para el pueblo trabajador.

28 de enero

A pocas horas de un nuevo vencimiento con el FMI por U$S 731 millones, y con pocas reservas netas en el Banco Central se espera que este viernes haya anuncios sobre la negociación con el Fondo y se informe si habrá pago o no.

Al cierre del jueves, Alberto Fernández, Martín Guzmán y Sergio Massa se reunieron en Casa Rosada y la vocera presidencial tuiteó que siguen las conversaciones. Según publicó Diario Con Vos el presidente anunciaría este viernes a las 10 de la mañana que se alcanzó un acuerdo con el FMI, pero hay otras versiones que afirman que las negociaciones siguen y no hay aún acuerdo. La periodista Estefanía Pozzo sostuvo que no está confirmado el pago al Fondo, si se paga, se hace un anuncio. Si no hay avances con el Fondo entonces no habrá pago. En tanto, el ministro Guzmán publicó en su cuenta de Instagram "seguimos trabajando".

El Gobierno ya avanzó con el ajuste y recortó jubilaciones, salarios de empleados públicos, y partidas sociales. Sin embargo, el FMI exige un mayor ajuste. Hay diferencias con el nivel de déficit fiscal entre 2022, 2023 y 2024. Así, como también hay desacuerdo en la cuestión monetaria.

Por su parte, el Staff del FMI convocó a una reunión para informar a la junta directiva sobre el estado de las negociaciones con el país, según publicó Bloomberg.

La reunión informal de la junta se realizará virtualmente el viernes a las 8 a.m., hora de Washington. Bloomberg además anticipó que habría un acuerdo entre Argentina y el Fondo sobre un camino fiscal y se concretaría el pago. Pero este anticipo no fue confirmado ni por el FMI, ni por el gobierno argentino.

La Argentina debe afrontar este viernes un pago de US$ 731 millones al FMI y la semana próxima vence otro pago por más de U$S 300 millones. En caso de concretarse el pago al Fondo el Gobierno perderá U$S 731 millones este viernes, una suma que equivale a la construcción de 20.886 viviendas o a un millón de jubilaciones por $ 75.505, el valor de la canasta de los jubilados estimado por la Defensoría de la tercera edad. Una vez más la prioridad oficial es honrar la deuda fraudulenta. Desde que asumió Fernández ya se pagó al FMI más de U$S 6.000 millones.

LID