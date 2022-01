Deuda.FMI: vencen U$S 731 millones, una suma que equivale a la construcción de 20.800 viviendas

Este viernes el Gobierno enfrenta un nuevo vencimiento con el FMI mientras sigue la negociación con el organismo internacional para alcanzar un acuerdo. Este pago sería una nueva sangría de recursos que debilitarían aún más las escasas reservar.

28 de enero

La negociación con el FMI para alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas sigue "hora a hora" como admitió este martes la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. Este viernes el país tiene un nuevo vencimiento con el Fondo por U$S 731 millones en concepto de intereses por el acuerdo stand-by firmado en 2018, pero desde el oficialismo ni confirman ni rechazan su pago. También habrá otro vencimiento el martes próximo por alrededor de U$S 300 millones. Sobre el pago de deuda que vence la funcionaria afirmó que "lo que va a suceder lo sabremos en las próximas horas, porque todo depende de la negociación que se está llevando adelante".

El Fondo endureció sus exigencias y persisten las diferencias como reconoció el ministro Guzmán frente a los gobernadores hace unas semanas. El punto en el que no hay acuerdo con el organismo internacional es el del “sendero fiscal”, es decir el FMI exige un mayor ajuste. Además, el funcionario afirmó que no existe un buen acuerdo. A pesar de estas confesiones, el Gobierno está dispuesto a seguir negociando con el Fondo que impondrá un mayor ajuste, que implicará más recortes en jubilaciones, salarios públicos, y partidas como salud o educación, y más tarifazos de los servicios públicos por reducción de subsidios.

Myriam Bregman, diputada del PTS-Frente de Izquierda, participó en TN del programa "A dos voces" y denunció el secretismo del acuerdo con el Fondo, nadie sabe lo que se está negociando. También la diputada sostuvo que "el Gobierno nacional en estos dos años lo único que hizo y la única estrategia que tuvo fue pagar y acordar con el Fondo como sea. Llegamos a esta situación de crisis de las negociaciones, que no se sabe si se va a acordar o no, si se va a poder pagar o no, por la estrategia deliberada que tuvo el Gobierno nacional de aceptar todas las condiciones del Fondo".

En el caso que Argentina no pague este viernes, el staff del FMI informaría al país que debe ponerse al día en forma urgente y no podrá usar recursos del Fondo hasta que se levante el "atraso". Técnicamente, con el organismo internacional no se entra en default, como con los bonistas. Luego de dos semanas de no concretarse el pago, los técnicos del Fondo volverían a reclamar el pago, según publicó el diarioAR. La negociación entre el FMI y el Gobierno continúan de manera online. Sin embargo, hasta el momento Fernández pagó cada dólar de vencimiento con el Fondo, así ya pagó más de U$S 6.000 millones desde que asumió.

Los “mercados” expresaron su descontento con la demora del acuerdo con el Fondo en estos días. Así, el jueves el tipo de cambio paralelo subió y tocó un nuevo récord, lo mismo sucede con los dólares financieros y el riesgo país volvió a subir y alcanzó los 1906 puntos básicos. En 2022, la suba acumulada es de 12,3 %.

Fuera Fondo

En caso de concretarse el pago al FMI el Gobierno perderá U$S 731 millones, una suma que equivale a la construcción de 20.886 viviendas o a un millón de jubilaciones por $ 75.505, el valor de la canasta de los jubilados estimado por la Defensoría de la tercera edad. Es decir, en vez de atender las necesidades sociales como de las jubiladas o jubilados que fueron ajustados por este Gobierno, o del déficit habitacional se destinarán a pagar al Fondo por una deuda fraudulenta.

A pesar de las diferencias en el oficialismo y la oposición patronal, todos coinciden en que hay que alcanzar un acuerdo con el Fondo y en el mejor de los casos solo se negociará aflojar la soga al cuello, de la montaña de vencimientos que sólo en 2022 suman U$S 19.000 millones.

LID