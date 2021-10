Deuda.Fernández volverá a la cumbre del G20: reunión con Georgieva y a seguir pagando deuda

El presidente Alberto Fernández viajará hoy a Italia para participar de la Cumbre de jefes de Estado del G-20. Dará discurso de pedido de prórroga, cenará con Georgieva hablará de países "países en desarrollo". Su Gobierno lleva pagados más de U$S 10.000 millones por préstamos internacionales.

28 de octubre

Alberto Fernández, quien ya ante un foro del G20 del 20 de este mes, habló de la "necesidad" de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media ante el "riesgo generalizado de crisis de deudas externas en los países en desarrollo", viajará hoy a Italia para participar de la Cumbre de jefes de Estado del G-20.

Allí volverá a retomar ese discurso, aunque lleva pagados más de U$S 10.000 millones por préstamos internacionales, y se reunirá con Kristalina Georgieva (directora gerente del Fondo Monetario Internacional ) en lo que será el segundo encuentro en menos de seis meses, luego del encuentro que mantuvieron también en Roma el 14 de mayo último. Retomará el pedido de un mayor plazo para el pago de la deuda con el organismo internacional de crédito, con el cual tiene vencimientos por 17.800 millones de dólares en 2022, US$ 18.800 millones en 2023 y US$ 5.000 millones en 2024, revelaron fuentes oficiales.

El encuentro será con sonrisas, seguramente, porque mes pasado la Argentina canceló con el FMI una deuda por US$ 1.880 millones que se cubrieron con los Derechos Especiales de Giro (DEG), los que llegaron el 23 de agosto último como parte de la asistencia del Fondo por la pandemia a sus países miembros, equivalente a US$ 4.334 millones.

No es para menos las "buenas migas": desde su asunción hasta el mes de septiembre de este año, el Gobierno destinó más de U$S 10.080 millones a pagarle a organismos internacionales, como el FMI o el Club de París, y a otros Estados, como China, en concepto de capital e intereses por préstamos otorgados al país, según los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). De esa cifra, U$S 4.216 fueron para el Fondo y antes de que termine el 2021 entregarán U$S 2.300 millones más.

Para percibir lo friolera de esa suma, podemos asentir que con esa suma se podrían construir más de 280.000 viviendas o entregado dos rondas de IFE de $50.000 a 9 millones de personas. Lo que significa, que siguen pagando con la plata del pueblo y este nuevo encuentro con Georgieva tiene esa intensión también. (LID)