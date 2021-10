Deuda y FMI.Fuerte crítica de Nora Cortiñas sobre la deuda: "El pueblo no merece este trato”

En el programa radial “Duro de callar” la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó su descontento con el manejo de la deuda llevado adelante por el Gobierno. Y cuestionó "El Presidente dijo que iba a hacer una auditoría y no aparece. Eso tiene remedio: no al FMI, no dejarnos estafar y distribuir la riqueza, eso es lo que tenemos que hacer”

12 de octubre

La histórica defensora de los derechos humanos, Nora Cortiñas dialogó esta lunes con “Duro de Callar”, programa radial conducido por Tomás Méndez. Allí fue muy contundente al expresar su descontento respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno sobre la deuda con el FMI tomada bajo el macrismo; y también sobre el manejo de las causas judiciales que recaen sobre Mauricio Macri. “El Gobierno no está haciendo lo que hay que hacer”, advirtió.

Y agregó: “Estamos en una situación muy crítica. Creo que el Presidente se equivoca de camino y se está luchando mucho, pero cada día hay más pobres y los que se enriquecen lo hacen tranquilamente.” La crisis social se profundiza, recientemente el Indec confirmaba que hay casi 19 millones de personas hundidas en la pobreza, de ellos 4,9 millones son indigentes. Mientras en los niños y niñas (de 0 a 14 años) el dato empeora, el 56,4 % de ellos son pobres.

Sobre el endeudamiento estrepitoso bajo la administración de Mauricio Macro con el FMI, la madre de Plaza de Mayo señaló: “no es natural que un país se empobrezca por una deuda que no contrajo el pueblo mismo y los que nos robaron sigan tan campantes y sin ninguna responsabilidad sobre esa situación”.

El mismo día en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado por el derechista Jefe de Gabinete, viajaron a Washington para continuar con las negociaciones con el Fondo, Cortiñas dejó en claro su postura sobre el pago de la deuda. “Tiene que ser suspendido el pago y tiene que haber una investigación. El Presidente dijo que iba a hacer una auditoría y no aparece. Eso tiene remedio: no al FMI, no dejarnos estafar y distribuir la riqueza, eso es lo que tenemos que hacer”.

Al finalizar, Norita Cortiñas sostuvo su crítica al Gobierno por el manejo de la deuda, resaltando la fuerte contradicción entre las declaraciones de Alberto Fernández y las acciones tomadas posteriormente que afectan a los ciudadanos argentinos. “El pueblo no merece este trato. Estamos pagando lo que no debemos y si el propio Presidente dijo que la deuda era una estafa, las estafas no se pagan”. (LID)