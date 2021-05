Diputados.Del Caño: “Planteamos muchas medidas para combatir la pandemia que no fueron tomadas en cuenta”

El diputado nacional por el PTS-FIT habló en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dónde se discutió acerca del corrimiento de fecha de las PASO. Criticó duramente al oficialismo por no tomar medidas sanitarias y económicas de fondo.

14 de mayo

Este jueves tuvo lugar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la nación. El objetivo fue discutir acerca de la norma presentada por el oficialismo -en acuerdo con Juntos por el Cambio- para correr la fecha de las PASO y las elecciones generales dada la situación sanitaria crítica por la pandemia.

Entre los presentes estaba Nicolás del Caño (PTS-FIT). En su intervención, el diputado de izquierda señaló que “la propia ministra Carla Vizzotti sostuvo que no había ninguna garantía de que en el mes de septiembre estaríamos en la mejor situación con respecto a la pandemia”.

Además denunció duramente la política del Gobierno frente a la pandemia. “Nosotros creemos que hay muchas medidas que se tendrían que discutir y no se están discutiendo y debatiendo con respecto a cómo combatir esta pandemia y que nos siga afectando la vida de miles de personas. En el último mes fallecieron más de 10.000 personas por Covid-19 en la Argentina, entonces hay muchas medidas que hemos planteado que no fueron tomadas en cuenta, desde el tema de las patentes, que en su momento lo sostuvimos cuando se votó la ley a favor de los laboratorios, allá por octubre de 2020 o cuando se sancionó un presupuesto que no contemplaba el Covid-19 porque el Ministro Guzmán en aquel momento dijo que íbamos a tener una salida de la pandemia en 2021. No se contempló y se ajustó el presupuesto de salud que sigue vigente, con el 12% de caída en términos reales de salud en medio de la segunda ola. O muchos otros temas que no no se han tratado como el de las vacunas de Astrazeneca que no llegaron, el pedido nuestro del planteo de declaración de utilidad pública en el laboratorio de Marciel por ejemplo”. concluyó.

Por su parte señaló: “nosotros queremos hacer hincapié en dos elementos, uno es porque acá se habló de no modificar las reglas del juego. El tema del piso que establece la ley nacional es de una ley que viene de la dictadura de Bignone que plantea un piso del 3% arbitrario para ingresar en la distribución de los cargos de diputados nacionales. Por ejemplo eso hace que en la PBA nuestra fuerza política particularmente, pero también otras, se vean perjudicadas, ya que este piso del 3 por ciento del padrón está justamente establecido sobre el total de las personas habilitadas para votar y ya vimos por ejemplo en la elección de Río Cuarto en plena pandemia, donde votó bastante menos gente de habitual”. Por lo tanto, sintetizó, “mantener un piso en función de un criterio sobre el total del padrón habilitado para votar y no de las personas que efectivamente concurren a las urnas va en contra de que puedan ingresar y tener representación parlamentaria las minorías. Eso es claramente una cosa que se va a reforzar, insisto, de un artículo que está desde la dictadura”

Por último señaló: “Que el financiamiento de las campañas tiene que ser 100% público estatal, que se tienen que prohibir el financiamiento privado. Bajo el gobierno de Macri, con el apoyo de gran parte del peronismo, esa ley se modificó y se permite el financiamiento privado. Esto hace que se haga aún mayor la desigualdad con fuerzas como el Frente de Izquierda, que no acepta por nuestra plataforma y nuestros principios el aporte de los grupos empresarios (que por otra parte han lucrado con la salud en medio de la pandemia) y que son los que sostienen también las campañas de las fuerzas mayoritarias. Recuerdo cuando Macri pedía el 1 por ciento del patrimonio a empresarios diciéndoles que con su gobierno y las medidas que iba a tomar se iban a ver beneficiados sus patrimonios (...) Creemos que (esos aportes privados NdelR) hay que prohibirlos directamente y obviamente en un momento de pandemia donde la militancia presencial de llevar las propuestas a cada fábrica, cada escuela, cada universidad, cada barrio, en cada oficina, en cada lugar de trabajo, como habitualmente hacen las miles y miles de compañeras y compañeros del Frente de Izquierda.

Y señaló finalmente: “al estar limitados más aún los espacios gratuitos en radio y televisión, entonces, las redes sociales (que no están contenidas en las legislaciones) van a ser muy importantes para garantizar cierta igualdad entre las distintas fuerzas para poder llegar con sus planteos y sus propuestas al conjunto del electorado.