Doble discurso.Larroque pide que vuelva el IFE que La Cámpora ayudó a eliminar en 2021

En 2020 el Ingreso Familiar de Emergencia fue un subsidio (limitado e insuficiente) para millones de personas empobrecidas por las medidas que el Gobierno tomó en pandemia. Máximo Kirchner, siendo presidente del bloque oficialista de Diputados, defendió su eliminación en el Presupuesto 2021. Ahora el ministro de Kicillof dice que el IFE “tranquilamente se podría haber adaptado” en el marco de la crisis. Doble discurso funcional a la interna del Frente de Todos.

28 de marzo

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y “secretario general” de la agrupación kirchnerista La Cámpora, Andrés Larroque, volvió a cargar contra el ala “albertista” del gobierno nacional y muy especialmente contra el ministro de Economía Martín Guzmán. Lo hizo en declaraciones a Radio Futurock

Hace días Larroque fue una de las espadas del kirchnerismo para batallar en la interna del Frente de Todos, al cuestionar el “silencio que aturde” por parte del presidente Alberto Fernández y sus funcionarios más cercanos en relación a los hechos que derivaron en roturas de vidrios en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso.

Ahora el funcionario de Kicillof volvió a hacer declaraciones funcionales a la interna de la coalición gobernante. Pero lo hizo usando argumentos que a su vez autoincriminan a su agrupación.

Por un lado Larroque dijo que el ministro de Economía Martín Guzmán “humanizó” al Fondo Monetario Internacional al intentar demostrar que el organismo ya no es lo que era en épocas anteriores y que habría un compromiso de las huestes de Kristalina Georgieva con la Argentina en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. “Sin duda Axel Kicillof hubiera negociado mejor el acuerdo”, dijo Larroque en clave de chicana usando la experiencia del exministro de Economía de CFK en sus negociaciones con acreedores externos.

En ese marco, Larroque dijo que en las actuales negociaciones con el FMI “se perdió mucho tiempo” y que desde La Cámpora no comparten cómo se desarrolló “ese proceso”. “Después llegás a último momento y decís ‘Bueno, no queda otra alternativa’. Claro, pero ¿qué se hizo previamente?”, se preguntó el funcionario provincial.

Y luego hizo gala de un doble discurso fenomenal cuando afirmó que el Gobierno “tranquilamente podría haber adaptado el IFE”, el subsidio (limitado e insuficiente) otorgado en 2020 a millones de personas afectadas por las medidas oficiales en el marco de la pandemia de coronavirus. Según Larroque, el IFE fue “un acierto” y reclamó “un instrumento” de esas características “para transitar esta emergencia social que requiere el país”.

El ministro bonaerense agregó: “En su momento nos plantearon que el IFE no podía continuar porque eso se iba al dólar blue o la inflación. Seguimos con inflación muy alta y no está el IFE”.

Como en su momento lo denunció el Frente de Izquierda, el IFE dejó de darse en noviembre de 2020 por decisión de todo el Frente de Todos y dándole la espalda deliberadamente a la realidad acuciante que estaban viviendo (y siguen) millones de trabajadoras y trabajadores empobrecidos tanto por la gestión de Cambiemos como por las medidas adoptadas por el peronismo en el marco de la pandemia.

En esos tiempos Larroque estaba más preocupado en colaborar con desalojos y represiones a miles de familias sin techo de la provincia de Buenos Aires, con loes hechos de Guernica como su expresión más brutal. Por eso ni él ni sus compañeras y compañeros camporistas dijeron alguna palabra sobre la eliminación del IFE.

Al contrario, fue el jefe supremo de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien defendió la eliminación “por ley” de ese subsidio a la pobreza. Siendo jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, el hijo de la vicepresidenta hoy enemistada con Alberto Fernández fue quien justificó que en 2021 no haya IFE como parte de una negación del Gobierno a implementar un plan integral de contención a las consecuencias de la pandemia.

En ese entonces Kirchner, Larroque, Kicillof y compañía iban a la zaga de Fernández y Guzmán, quienes eran la voz cantante de que no debía esperarse para 2021 una nueva ola de covid, hecho que fue desmentido por la realidad. En rigor, lo que justificaba la reducción de presupuesto antipandemia no era que la crisis estuviera siendo superada sino la premura por encauzar las negociaciones con el FMI por la reformulación del pago de la deuda de U$S 45.000 mil millones contraída por Macri.

A Larroque no le interesa ni un nuevo IFE ni la realidad que viven millones de personas a las que ayudaría ese subsidio. Sólo usa este ejemplo como excusa para intervenir en la interna del oficialismo.

LID