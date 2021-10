Duras declaraciones.Milagro Sala: “Wado de Pedro se cagó en su historia y ahora transa con Gerardo Morales”

Este jueves circularon por grupos de Whatsapp de organismos de derechos humanos audios de la dirigente de la agrupación Túpac Amaru de Jujuy Milagro Sala, desde hace casi seis años presa política del régimen del gobernador Gerardo Morales. Luego amplió varios de sus conceptos en una entrevista por radio AM 750 de Buenos Aires.

30 de septiembre

Por un lado Sala manifiesta estar pasando por un complicado estado de salud, producto del profundo estrés que le provoca su situación judicial (está presa desde enero de 2016, hoy con prisión domiciliaria, afrontando una decena y media de causas). Por otro lado acusa a todos los funcionarios del Frente de Todos y a todos los dirigentes del peronismo-kirchnerismo por haberla abandonado al tiempo que realizan acuerdos y negocios con el gobernador de Juntos por el Cambio.

Respecto a su salud dijo estar mal, con problemas en su piel y en el rostro, como si tuviera una especie de reacción alérgica, lo que motivó una atención médica. Le diagnosticaron nervios y estrés como causantes de ese malestar.

“Todas las semanas me llega una citación, que voy a juicio en una causa, que hay que apelar, o alguna resolución de Casación de Jujuy o del Superior Tribunal de Justicia; y eso es demasiado estresante”, dijo Sala en la entrevista radial. Y recordó que son 17 causas en las que está procesada (en algunas ya condenada). “Hoy hay nueve compañeros detenidos con domiciliaria y si vamos a juicio en esas tres causas más va a haber nuevos presos políticos y esa mochila la cargo yo, porque la cosa es contra mí”, sentenció.

Con Alberto y Cristina se agravó

En ese marco, dijo estar con bronca porque no ve “una luz de esperanza de nada”, pese a que desde su organización están “gritando hace bastante tiempo. Por favor que alguien venga a ver qué es lo que pasa en la Justicia de Jujuy, que alguien haga algo, pero nadie nos escucha”.

“Todos estábamos ilusionados en que una vez que asumieran Alberto y Cristina esta historia iba a cambiar y, en vez de cambiar, cada vez se agrava más”, afirmó la dirigente de la Túpac. “En estas dos últimas campañas, acá en Jujuy, nombraron a Milagro Sala como lo peor, usándome para alquilar votos. Hemos denunciado que hicieron fraude en las elecciones de diputados provinciales y nacionales, tampoco nadie en Buenos Aires nos escuchó”, lanzó al aire de la 750.

Y denunció que los funcionarios nacionales “continuamente le están dando plata” a Morales. “Lo están premiando y no le están pidiendo rendición de cuentas, en una de las provincias más empobrecidas de Argentina”, por eso asegura que Morales está “fortalecido” y pensando en su candidatura a presidente para 2023.

“Yo para él soy un negocio”, dijo, ya que para el gobernador “si Milagro Sala sale en libertad él no va a poder gobernar y va a ser un caos Jujuy”. Cree que por eso el Gobierno nacional trata muy bien a Morales y hasta lo considera uno de los grandes negociadores entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

“Me siento muy abandonada”, reflexionó Sala y recordó que “en esta última campaña no hubo un candidato del Frente de Todos que haya hablado de los presos políticos del país. Al contrario, hemos sentido que nos han tapado, humillado y silenciado”.

Como otro ejemplo de el trato hacia ella, Sala cuestionó que el oficialismo haya ratificado a Rubén Rivarola como presidente del PJ jujeño, “socio directo de Morales” y que en las elecciones el peronismo haya puesto a los candidatos a diputados nacionales “de prepo, sin juntarse con todos los frentes” que integran el espacio. De allí que ahora ya ni quiere hablar con nadie del oficialismo.

En uno de los audios que circularon por grupos de Whatsapp, la dirigente dijo que está “perdiendo todo”, que siente que pierde a su familia y hasta su militancia política. “No veo que nadie, nadie del Gobierno nacional le pare la mano a Morales, al contrario, lo entran a premiar, le dan más plata”.

Buscando ser gráfica en su acusación al espacio político liderado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, aseguró que “Wado de Pedro se cagó en su historia”, ya que el ministro del Interior prefiere transar con Morales antes que hablar con ellos, que son “presos políticos, torturados psicológicamente”.

Vale recordar que De Pedro es hijo de desaparecidos, de allí la apelación a la historia del ministro. “Siento que el kirchnerismo ya no me contiene, que el peronismo ya no me contiene, que han preferido hacer grandes negocios con Morales y acuerdos políticos (antes) que conmigo”, finaliza el audio de Sala.

Presa políitica y políticas de ajuste

Milagro Sala lleva ya casi seis privada de su libertad. Cuatro de esos años fueron bajo el gobierno nacional de Mauricio Macri y más de un año y medio bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Muchos años estuvo presa sin una condena. A partir de este caso emblemático Gerardo Morales montó un régimen policíaco que golpea a todos los sectores y referentes que cuestionen sus políticas.

En marzo del año pasado, mucho antes de que se dieran los “acuerdos y negocios” entre Morales y el Frente de Todos que Sala denuncia, Alejandro Vilca y Gastón Remy decían en La Izquierda Diario que el caso de la dirigente de la Túpac Amaru es una muestra clara de que el PJ jujeño decidió acompañar “al régimen policíaco montado por Gerardo Morales” y que “en esto se revalida también el pacto de negocios y gobierno, entre el titular del PJ, el empresario y diputado, Rubén Rivarola, con el Gobernador. La tropa justicialista, en sus múltiples expresiones y facciones, puede a veces mostrar algún que otro matiz pero en lo esencial se disciplinan al pacto de los jefes”.

Vilca y Remy, diputados jujeños por el PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU), decían entonces y siguen afirmando que “es fundamental pelear contra las persecuciones y arbitrariedades de la justicia, incluyendo el Juzgado Contravencional, creado por el propio Poder Ejecutivo para criminalizar la protesta social y perseguir a los pobres. Es a partir del propio Código Contravencional, votado por peronistas y radicales bajo el gobierno justicialista de Fellner, que metieron presa a Milagro Sala” en enero de 2016.

Más allá de las profundas diferencias que la izquierda tiene con Milagro Sala y la Túpac Amaru, el principio de las libertades democráticas para todas y todos se mantiene inamovible. Por eso la exigencia de libertad para Sala y todas y todos los presos políticos que hay en el país, así como la absolución de los procesados y las procesadas por luchar, son banderas que nunca el Frente de Izquierda bajará.

La persecución política y detención judicial de Sala son sobre todo una amenaza y un “ejemplo” de lo que le puede pasar a cualquiera que quiera enfrentar las políticas de ajuste en las calles. Políticas hoy encarnadas en todos los gobiernos del país, desde el nacional a todos los provinciales y municipales, sean del Frente de Todos, de Juntos por Cambio o de cualquier otro partido o coalición patronal. (LID) Por Daniel Satur