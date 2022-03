El 22 de marzo el planeta reclama el agua para los pueblos

Argentina: En el Dia Internacional del Agua para los Pueblos , los pueblos de Salta en cada municipio se manifiestan en defensa del agua para la vida en las plazas centrales el 22/3/ a hs.10 .

20 de marzo| |

MARCHA PLURINACIONAL POR EL AGUA PARA LOS PUEBLOS

22 de marzo de 2022. DÍA MUNDIAL DEL AGUA

El lunes 22 de marzo de 2022, iniciaremos la Marcha Plurinacional por el Agua para los Pueblos.

Esta es la continuación de la Gran Marcha Plurinacional que

estaba pensada para el año 2020, pero que por las circunstancias pandémicas no se pudo

llevar adelante. Este documento se inició durante el gobierno de la Alianza Cambiemos y se

actualiza hoy, a más de dos años de iniciado el del Frente de Todos. Durante este tiempo hubo

más continuidades que cambios en temas socioambientales y se profundizó el extractivismo.

En ese contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, las actividades extractivistas

fueron consideradas como esenciales por este gobierno y avanzaron con todo en los territorios

que habitamos.

Nuestra Marcha Plurinacional, lleva el propósito de denunciar el Modelo Colonial y Patriarcal

que desde hace más de 500 años saquea el vientre de los territorios que habitamos, en

beneficio de intereses que ven la vida y la naturaleza como mercancía que debe ser extraída y

explotada para ventaja de un puñado de extranjeros y argentinos sin escrúpulos.

Diversos pueblos de todas las latitudes nos unimos para expresar con fuerza:

¡¡NO AL MODELO CAPITALISTA - EXTRACTIVISTA!!

Luchas socioambientales, plurinacionales, de pequeñas localidades y de grandes urbes, de

pueblos preexistentes a los Estados, CAMINAMOS POR EL AGUA PARA DEFENDER LA VIDA Y

LOS DERECHOS, EL RESPETO A LA CULTURA Y LA COSMOVISIÓN BIOCÉNTRICA DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS y para hacernos escuchar a nivel nacional e internacional con nuestros

diagnósticos, resistencias y propuestas.

Lo hacemos con absoluta convicción porque tenemos el DERECHO y el DEBER

CONSTITUCIONAL (Artículo 41 de la Constitución Nacional) de defender el ambiente, el sistema

y equilibrio ecológico y en particular el AGUA. Y porque es un deber constitucional del Estado y

un rol indelegable, inalienable e intransferible proteger las fuentes de agua y garantizar su

acceso en condiciones puras a toda la población.

Por eso RECLAMAMOS EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL Y LA LEY 27566 (ACUERDO DE ESCAZÚ) QUE GARANTIZA EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS

AMBIENTALES .

DECIMOS:

BASTA de desalojos, arrinconamiento y empobrecimiento de las comunidades originarias.

BASTA de criminalizar la protesta social, ambiental y cultural. La lucha no es delito.

BASTA de agronegocios, agrotóxicos, generación de semillas transgénicas o manipulación de

plantas y animales; de desmontes e incendios intencionales para beneficiar los negocios del

monocultivo, ganaderos e inmobiliarios que arrasan la biodiversidad de nuestros territorios y

provocan inundaciones y salinización en los suelos.

BASTA de megaminería metalífera, radiactiva y evaporítica, instalación de una nueva planta

nuclear pactada con China, represas que matan nuestros ríos, pasteras, curtiembres,

salmoneras, basurales a cielo abierto, enterramiento de los residuos, incineración,

contaminación cloacal y privatización de los espacios públicos y el agua.

Basta de fracking y plataformas offshore en el mar para conseguir petróleo, no

sólo por la contaminación del elemento vital que defendemos hoy, sino porque es un recurso

energético que ya debe abandonarse y cambiarse ante la emergencia del calentamiento

global. Basta de polos petroquímicos.

BASTA de manipulación climática, sobrepesca, de contaminar los ríos, aguas superficiales,

subterráneas, humedales, mares y océanos, afectando a los Apus, a los Ngen, así como a todos

los espíritus de la naturaleza que generan y equilibran la existencia.

BASTA de empresas megamineras, petroleras y del agronegocio en Universidades públicas y

en el sistema científico.

BASTA de aceptar y pagar la deuda externa fraudulenta, ilegal, ilegítima, usuraria y odiosa a

cambio de sacrificar nuestros territorios y bienes comunes.

BASTA de sostener el MAL VIVIR en beneficio de unas pocas personas, un paradigma que,

rápidamente, nos está matando.

Sabemos que como seres vivos nos enfrentamos a la devastación y que necesitamos

reconstruir otra forma de convivencia con los demás seres y manifestaciones de vida que

habitan en la tierra, el agua y el cielo.

QUEREMOS OTRO MODO DE VIDA PARA LOS PUEBLOS, POR ESO:

EXIGIMOS

1) El respeto del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos.

2) El encuadre legal del Agua como un bien común, derecho público, gratuito, bajo soberanía

popular, en forma indelegable, intransferible e imprescriptible y como una forma de vida a la

que se debe respetar inequívocamente, como hacen las cosmovisiones armoniosas y

ancestrales.

3) Que los delitos contra la naturaleza sean considerados de lesa humanidad.

4) Que no se vuelva política pública promover y subvencionar programas y proyectos que

atentan contra la vida de los seres humanos y de la naturaleza o Madre Tierra.

5) Que se cumpla la legislación de presupuestos mínimos de Ordenamiento territorial para

preservar los bosques nativos como reserva biológica; también la ley de protección de

ambientes glaciares y periglaciares como reserva de Agua para hoy y para las futuras

generaciones. Y las ordenanzas que protegen a las localidades del saqueo y contaminación

extractivista megaminero, petrolero y agroindustrial.

DENUNCIAMOS

1) La responsabilidad principal del gobierno de Alberto Fernández, sus ministros y

gobernadores, en el saqueo que genera el extractivismo planificado como política de estado.

2) Las responsabilidades penales, civiles, políticas, económicas, culturales y sociales, al

promover una legislación favorable a las corporaciones como Barrick, Monsanto/Bayer,

Chevron, Equinor, Shell e YPF, Pan american Silver, y otros, responsables de los delitos

ambientales.

3) La desinformación existente de los inventarios de agua. En particular del agua

subterránea, acuíferos, humedales y glaciares, realizados y monitoreados por organismos

internacionales sin informar a quienes habitamos estos territorios.

4) Los ejércitos parapoliciales instalados a lo largo y ancho de múltiples territorios. La

represión, detención y procesamiento a activistas que defienden el derecho a un ambiente

sano. Y la dictadura minera ejercida por algunos gobernadores.

5) El incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de la ley 26160/06, hoy cajoneada y

apenas sostenida con un DNU, de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y sus

prórrogas, por lo cual exigimos la efectiva titularidad de su Propiedad Comunitaria con sus

fuentes de agua; que se cumpla con la legislación nacional de políticas indígenas y se respete la

Declaración de Kyoto de los pueblos indígenas sobre el agua (Tercer Foro Mundial del Agua,

Kyoto, Japón. Marzo 2003, UNESCO) y el Artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica.

6) La enfermedad, la desnutrición y la muerte por hambre y falta de agua potable de niños y

niñas wichí en Salta y de otros pueblos originarios en todo el territorio. La carencia del

elemento vital en comunidades, escuelas y hospitales.

7) El cajoneo de la Ley de Humedales por parte de los dos bloques mayoritarios,

desprotegiendo así ecosistemas que representan más del 20% del territorio, reservorio de

biodiversidad y servicios ecosistémicos invaluables y esenciales.

8) La responsabilidad del Estado y los gobiernos, nacional y provinciales, en los incendios que

arrasaron gran parte de la mesopotamia y el resto del territorio en 16 provincias, por no haber

asignado presupuesto para su prevención ni para su combate. Además de permitir y expandir

las actividades que ocasionan muchos de ellos como la industria forestal de exóticas y la

extensión de la frontera agropecuaria.

9) Repudiamos los intereses económicos de los magnates que conllevan que el agua cotice en

Wall Street, o que haya quienes se adueñen de las fuentes de agua dulce, como Joe Lewis,

Benetton o quien sea. No permitiremos que el agua sea un negocio global.

10) Rechazamos la Hidrovía Paraná-Paraguay por ser parte de un proyecto (IIRSA) de

recolonización, privatización, dependencia, saqueo y contaminación de este inmenso sistema

hídrico denominado “Cuenca del Plata” y que posee una de las reservas de agua dulce

superficiales y subterráneas más importantes del globo de algo más de tres millones de

kilómetros cuadrados de superficie.

ALERTAMOS

1) Sobre el despliegue geopolítico de potencias mundiales y transnacionales por el dominio y

apropiación del agua y causa de posibles y graves conflictos de guerras ante la profundización

de la desocupación, hambre, sequías, escasez del agua potable, concentración propietaria,

deuda externa, millones de desplazamientos y refugiados ambientales y poblaciones en riesgo.

2) Sobre las estrategias del Sistema Interamericano de Defensa (SIAD), el empleo de fuerzas

militares para dominar a los pueblos a nivel político, económico con su sistema neoliberal

global y militar. Es urgente e imperativo el desmantelamiento de programas de desarrollo de

geoingeniería y de armas nucleares, químicas, biológicas, bacteriológicas que están siendo

probadas en países colonizados.

Queremos decir bien alto que vamos a defender nuestro derecho al Agua, y el derecho al Agua

de quienes vienen, ya que somos las personas ancestrales del futuro. Por eso, en el DÍA

MUNDIAL DEL AGUA, invitamos a movilizarse en las calles, y a toda la gente a defender

nuestro Derecho Mayor, que es el derecho en común con todo lo viviente y su descendencia:

EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ

Jallalla Pachamama!

Jonkonunkuy!

Marici weu!

Kausachum!

Chey Chey!

Jalana!

Jaruma!

¡El agua no se vende, se defiende!

El agua es sagrada.

Agua para la vida, Agua para los pueblos.

¡Venceremos!

CONTACTO : Red de Luchas Socioambientales de Salta

redluchassocioambientalessalta@gmail.com

Celular 387 5944661

https://www.facebook.com/redluchassocioambientalessalta