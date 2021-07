El Gobierno afirma que aún no hay circulante de la cepa Delta en el país

La ministra de Salud advirtió que la variante Delta es "la que gana la carrera entre las distintas cepas", aunque aún no hay contagios comunitarios en el país.

19 de julio

Carla Vizzotti: Todavía no tenemos predominancia de circulación de la variante Delta

Vizzotti pidió "no dar falsas expectativas de que con la vacuna se resuelve todo". "No hay ninguna vacuna que elimine la circulación del virus", afirmó.

"Muy pronto vamos a estar cerca de las 40 millones de dosis, la primavera va a ser con mucho más alivio de lo que la gente hubiera pensado", dijo Vizzotti en declaraciones a "El Fin de la Metáfora" en Radio 10.

Consultada sobre la variante Delta del coronavirus la ministra de Salud aseguró que "todavía no tenemos predominancia de circulación". "Es mucho más transmisible pero es menor letalidad, el virus no busca eliminar su huésped sino infectarlo para poder reproducirse", añadió.