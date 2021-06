El Gobierno ajustó y eliminó el IFE, pero pagará U$S 430 millones al Club de París

Guzmán anunció esta tarde que llegaron a un acuerdo con ese grupo de países. Se hará un pago parcial el 31 de julio y el próximo vencimiento será en 2022. Se realizó un fuerte recorte de jubilaciones, salarios de trabajadores públicos y programas sociales en términos reales, pero se prioriza pagar la deuda ilegal.

22 de junio

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este martes que el primer pago de la Argentina con el Club de París sería "el 31 de julio y un segundo será el año próximo" en el marco de "un esquema de pagos proporcionales" por un monto total de U$S 430 millones que serán "a cuenta de capital" de la deuda por cerca de U$S 2.400 millones que el país tiene con el organismo.

Guzmán señaló "hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para establecer un puente de tiempo que nos permita evitar una cesación de pagos". "Con estos países se ha venido negociando para evitar un pago de vencimiento de capital más intereses por U$S 2.400 millones, pagar hubiese sido golpe ara las reservas, y una inestabilidad cambiaria y macro", agregó el funcionario.

En paralelo, el ministro detalló que deberá "hacer esfuerzo para llegar a un acuerdo con el FMI, para renegociar los U$S 45.000 millones" otorgado a Macri y que "no fueron utilizados para mejorar la capacidad de la economía". "La fecha del 31 de mayo de 2022 no es un objetivo de acuerdo con el FMI", agregó Guzmán. El ministro reconoce que la deuda con el Fondo no mejoró la economía, pero está dispuesto a honrarla.

El Gobierno realizó un fuerte ajuste en lo que va del año, pero tiene recursos para pagar una deuda ilegal. Según un informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación mostró que en mayo se registró otra disminución del déficit primario, y los gastos primarios mostraron una contracción real de 17,2 % año contra año (a/a) por las variaciones negativas de la mayoría de sus componentes.

“Por su importancia relativa se destacan las reducciones en las jubilaciones y pensiones (10,0 % a/a) y en salarios (7,9 % a/a) que se explican porque las actualizaciones resultaron inferiores a la inflación, y en las transferencias a provincias (64,7 % a/a) y los otros programas sociales (41,5 % a/a)”, señala el documento. Esto significa, que continuó el ajuste a las jubilaciones, pensiones y salarios de los trabajadores públicos. El recorte a los programas sociales se explica por la decisión oficial de eliminar el IFE y el ATP bajo el irreal supuesto que la pandemia no golpearía este año en el país.

La deuda con el Club de París tiene un largo recorrido con origen en la dictadura militar. Claudio Lozano, director del Banco Nación, en su libro “La Deuda Ilegítima” sostiene que en 2014 durante el Gobierno de Cristina Fernández se firmó un acuerdo con el Club de París por un monto total de deuda de U$S 9.700 millones, cuando en sus propios registros previos la misma era de U$S 6.725 millones. El economista cuestionó dos aspectos: que se reconoció la deuda sin investigación previa, siendo que “una parte importante de la misma procede de compromisos adquiridos por la última dictadura militar con acreedores oficiales”, esto fue reconocido por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof; el segundo punto es que hubo un “incremento de deuda con el Club de París, como consecuencia de este arreglo, del orden de 3.611 millones de dólares, sin autorización del Congreso Nacional”.

El Gobierno decide pagar la deuda sin realizar ninguna investigación. Las consecuencias de pagar recaen sobre el pueblo trabajador, cada dólar que se destina a la deuda implica menos recursos para salud o educación o jubilaciones. (LID)

Foto: Télam