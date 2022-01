El Gobierno le pagó los U$S 731 millones al FMI: ya le entregó U$S 7.185 millones en dos años

Números matan relato. Mientras Alberto Fernández asegura que el acuerdo con el Fondo no condiciona ni el desarrollo ni el gasto público, el Gobierno ya le pagó desde diciembre de 2019 al organismo el equivalente al 15 % de la deuda contraída por Macri. Una fortuna que no fue ni a jubilaciones, ni a salud, ni a educación, ni a obra pública, ni a viviendas populares.

28 de enero

Tras los anuncios del Gobierno de este viernes sobre la concreción de un principio de acuerdo con el FMI, fuentes oficiales confirmaron a diversos medios que el Ministerio de Economía concretó el pago de U$S 731 millones al Fondo que vencía a las 14 horas. Según dijo el ministro Martín Guzmán, en este caso lo desembolsado será "devuelto" por el FMI como parte del acuerdo anunciado que deberá votar el Congreso nacional en las próximas semanas.

En su mensaje grabado desde la quinta de Olivos en la mañana de este viernes, el presidente Alberto Fernández afirmó que el principio de acuerdo con el FMI “no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”, que “no restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados”, que “no obliga a una reforma laboral” ni “impone llegar a un déficit cero”. Tampoco, dijo Fernández, “relega nuestro gasto social”.

Si se tiene en cuenta lo que el mismo Alberto Fernández, aún sin acuerdo, ya le pagó al FMI, sus palabras suenan cuanto menos engañosas. Para no decir falaces. Porque lo cierto es que en lo que va de su mandato, con el pago de este viernes por U$S 731 millones en concepto de intereses por el acuerdo stand-by de 2018, la Casa Rosada ya le entregó al Fondo un total de $ 7.185 millones. Es el equivalente a un poco más del 15 % de la deuda ilegal y fraudulenta contraída por el gobierno de Mauricio Macri.

A fines de diciembre, con un pago de U$S 1.900 millones en concepto de vencimiento por el préstamo contraído en 2018, el Gobierno ya había pagado un total de U$S 6.454 millones al organismo internacional. Con el pago de este viernes esa cifra se ubica en U$S 7.185 millones. Y si el próximo martes paga otros U$S 300 millones (también en concepto de intereses), el Frente de Todos estará comenzando febrero habiéndole entregado al Fondo casi U$S 7.500 millones.

Lo que el Gobierno sigue entregando al FMI se traduce lisa y llanamente en recursos públicos negados a la inversión y el desarrollo en diversas áreas. Para graficar, los U$S 731 millones pagados este viernes equivalen a la construcción de 20.886 viviendas populares o a un millón de jubilaciones de $ 75.505 (valor de la canasta de los jubilados estimada por la Defensoría de la Tercera Edad).

LID