El Gobierno pide acompañamiento de privados para “cuidar la mesa de los argentinos"

Se seguirá trabajando en acuerdos sectoriales, monitoreo y registro de las exportaciones para evitar el traslado de precios internacionales a productos de origen 100% local.

16 de abril

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pidió un "acompañamiento" del sector privado para sostener los precios y el abastecimiento de los alimentos.

Por su parte, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó que las medidas son "para cuidar la mesa de los argentinos".

"Vemos un número de pobreza que duele; por eso es importante que las conductas privadas se puedan alinear con los objetivos de afrontar la pandemia y reducir la pobreza", subrayó Kulfas en declaraciones formuladas a las radios FutuRöck y La Red.

Precios internacionales

Por su parte, Español consideró que "no es posible" que haya que "pagar el aceite de girasol, maíz, trigo, a precios internacionales", y subrayó que "eso no quiere decir que no se exporte sino que hay tomar medidas en la administración de las exportaciones para impulsarlas cada vez".

De esta forma, fundamentó el conjunto de medidas lanzadas ayer por el Gobierno nacional tendientes a contener la suba de precios en el sector alimenticio y garantizar el abastecimiento de mercancías, insumos y bienes industriales, con la idea de bajar la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

En las declaraciones que formuló a la radio FM Urbana Play, Español remarcó que todas esas acciones apuntan a "cuidar la mesa de los argentinos", con un "cuidado del mercado interno" y de "cuánto se paga la comida acá en la Argentina".

En este punto, señaló la funcionaria que estas medidas "se llamarán retenciones o encajes; lo que está claro es que no se puede "no hacer nada frente a este incremento de los precios internacionales".

Maniobras engañosas

Por su lado, Kulfas aclaró que serán implacables con las empresas que llevan adelante maniobras engañosas para subir los precios de productos.

"El problema que vemos en el último tiempo tiene que ver con empresas que transforman productos: arman un paquete de galletitas con un gramo más de lo habitual y lo cobran el 50% más caro. Busquen la palabra que quieran, pero es una conducta reprochable y un engaño a los consumidores", subrayó el ministro.

Con el objetivo de contener la suba de precios, se lanzó ayer un paquete de medidas con la premisa de promover a eficiencia, la competencia y el aumento en la oferta de productos en diversos rubros de la actividad económica.

Acuerdos sectoriales, monitoreo y diversificación de la oferta

Las iniciativas son una respuesta del Gobierno que parte de un análisis macroeconómico sobre el efecto que generó el aumento del precio internacional de los alimentos, sumado a las maniobras especulativas y de evasión fiscal sobre los precios en el mercado interno.

Para ello, se impulsará el abastecimiento de carne vacuna a precios accesibles; un conjunto de acuerdos sectoriales para dar mayor previsibilidad de precios a futuro; el fortalecimiento en el acceso a alimentos a precios mayoristas; una diversificación de la oferta y la competencia en la producción de alimentos; y mayor monitoreo de los mercados para el cumplimiento de normas vigentes, entre otras medidas.

Las exportaciones

Consultada sobre si está en estudio la posibilidad de subir las retenciones, Español dijo que "todo está en análisis" e insistió : "Nosotros necesitamos cuidar la mesa de los argentinos y esa vocación la tenemos en todo el Poder Ejecutivo".

Asimismo, afirmó que "las exportaciones no se van a prohibir ni limitar siempre y cuando tengamos un buen cuidado del mercado interno", y aseguró que tiene "absoluto convencimiento que se puede hacer".

"Vamos a seguir trabajando con los acuerdos y monitoreando el mercado interno", anticipó.

En tanto, Kulfas explicó que la suba de los precios internacionales "golpeó fuerte" en el registro inflacionario del primer trimestre (13%), debido a la incidencia que tiene el dólar en una "economía bimonetaria" como la de Argentina.

"Es una situación difícil porque tuvimos un primer trimestre de inflación muy alta. Tengamos en cuenta que se generó una aceleración de los precios internacionales, por ejemplo las materias primas aumentaron 14% en el primer trimestre y acumulan una suba del 34% desde septiembre del año pasado", señaló el funcionario.

El mayor aumento de precios internacionales de los últimos años

En ese contexto, planteó su preocupación por la incidencia del "aumento de precios más importante en los últimos años en una economía bimonetaria que tiene al dólar como una referencia".

En cuanto a las nuevas medidas, Español señaló que, con el troceo de la carne para la comercialización, "a la mesa de los argentinos va a llegar el mismo corte, nada más que se puede cortar en el frigorífico".

De este modo, detalló que se busca "controlar lo que exportan para mejorar, que no haya exportadores que estén exportando de una manera poco transparente".

Primero el abastecimiento interno

"Estamos creando precios de referencia para que no se subfacturen las exportaciones y estamos generando un registro para tener la información suficiente para administrar en función también del abastecimiento interno", sostuvo la secretaria.

Aclaró que "esto no quiere decir ir en contra de las exportaciones", sino que hay "suficiente producción y capacidad actual, y futura exportadora para hacer las dos cosas".

Por otra parte, se refirió al programa Precios Máximos y dijo que debe tener "una salida ordenada y poniendo el foco en cuidar los precios de los alimentos".

"Yo entiendo la situación de las empresas, pero el 2020 fue un año difícil para el mundo, y las empresas alimenticias tuvieron el beneficio de que exista el IFE y el ATP que se destina al consumo de comida", concluyó Español. (Télam)