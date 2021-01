El Gobierno subsidió con más de US$ 264 millones al brazo petrolero de Techint

Durante el año de la pandemia y duros golpes a los trabajadores y jubilados, Tecpetrol, la empresa de petróleo y gas del Grupo Techint, recibió millonarios subsidios del Estado nacional como parte de un plan diseñado por Mauricio Macri y continuado por Fernández.

4 de enero

Impresionan las cifras. El Estado nacional entregó subsidios desorbitantes a Tecpetrol, la empresa de petróleo y gas del Grupo Techint, para el desarrollo de sus actividades en la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta. Fue de $36.768 millones desde abril de 2018 hasta diciembre de 2020.

De ese monto, el 42% —medido en términos reales— fue abonado durante el año 2020 por el gobierno de Alberto Fernández, pese a las restricciones económicas de la pandemia. Es así como Techint cierra el año de la pandemia como una de las receptoras individuales que más subsidios del Estado nacional acumuló en los últimos 3 años. Los pagos a Tecpetrol alcanzaron $20.402 millones.

Recordamos que corresponde al “Plan Gas 4”, lo oficializó Alberto Fernández el pasado 15 de octubre, desde Loma Campana, el yacimiento en el que YPF S.A y la yanqui Chevron iniciaron la explotación de la formación Vaca Muerta. Forma parte del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 892/20 que crea el “Plan de Promoción de la Producción del Gas Argentino - Esquema de Oferta y Demanda 2020 - 2024”. Este era uno de los artículos que reclamaba el lobby petrolero.

Al grupo empresarial no le alcanza: Techint reclama ante la Justicia lo que considera subsidios no saldados que, en principio, superarían los $23.500 millones, unos US$280 millones al valor de hoy, según el balance de la empresa. Para el Gobierno, en cambio, ya no hay deuda, informó la Secretaría de Energía.

El discurso extractivista del gobierno de Alberto Fernández sostiene sin tapujos que es necesario desarrollar Vaca Muerta, al igual que la megaminería, no para el “desarrollo”, sino para generar las divisas necesarias para cumplir con los acreedores de la deuda externa. (LID)