El Presidente convocó a la "épica" de reconstruir Argentina y marcó diferencias con gestión de Macri

"¿Por qué alguien quiere privar a 11 mil familias de sus casas"?, se preguntó el mandatario durante un acto de entrega de viviendas del Plan Procrear, en la ciudad bonaerense de Merlo.

27 de julio

El presidente Alberto Fernández convocó a la "épica del día después" para recuperar la Argentina tras la pandemia de coronavirus, marcó las diferencias entre su gobierno y la anterior gestión de Cambiemos y recomendó a los argentinos preguntarse si quieren un Estado que se "enamora de los funcionarios" del FMI o el que se "planta" para que "no se haga sufrir más" al pueblo.

"Yo necesito que me ayuden, todos, con mucha fuerza y con la certeza de que tenemos una salida, que podemos hacer un país justo, donde todos pueden tener condiciones de igualdad para crecer y desarrollarse sin excepción", enfatizó Fernández y pidió: "Hagamos de una vez y para siempre la Argentina que nos merecemos; hay un futuro cercano y una vida que sabemos que existe".

El presidente habló en la entrega de viviendas del Plan Procrear y de créditos para la construcción de la línea Casa Propia, en el partido bonaerense de Merlo, en el primer acto que encabeza luego de la oficialización de las listas de precandidatos a legisladores nacionales del Frente de Todos (FdT) el sábado pasado.

Durante la ceremonia, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que se reducirá de 2,4 salarios mínimos a un solo salario mínimo el requisito para acceder a créditos para construir viviendas.

El funcionario anticipó, además, que la variación de las cuotas para actualizar los créditos ya acordados se realizará con la fórmula Hogar, que tomará a partir de ahora la cifra más baja que resulte del promedio de variación de los salarios, la variación del Índice de Precios al Consumidor, y el Salario Mínimo Vital y Móvil.

En este marco, el presidente comparó decisiones y políticas de su gobierno con las adoptadas por Mauricio Macri en la gestión anterior y evaluó que Cambiemos "dejó a la Argentina sin infraestructura, sin caminos, sin puentes, sin viviendas y sin agua".

"Cuando llegamos al Gobierno estaba paralizado el 70% de la obra pública y había 70 mil millones de pesos de deuda impaga", señaló Fernández y se refirió al consecuente impacto de esa parálisis en la pérdida de trabajo en sectores asociados a la construcción.

Durante el acto en Merlo se entregaron viviendas comprendidas en un complejo de 375 unidades, que se puso en marcha en 2014, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero fue abandonado durante la administración de Cambiemos.

"¿Por qué alguien quiere privar a 11 mil familias de sus casas?", se preguntó el jefe de Estado y aludió así a las viviendas del programa Procrear que no fueron entregadas durante la administración macrista.

El mandatario analizó que esas obras no fueron finalizadas, quizá, para que los futuros dueños de las viviendas "no recordaran que había sido Cristina (Fernández) quien había hecho las casas".

Además, relevó que Cambiemos "inventó un sistema que es el de participación público privada" en el que se "gastaba tres veces el costo de lo que objetivamente" se hacía.

Entonces, el presidente pidió a los argentinos que se pregunten qué tipo de Estado quieren, aquel que recomienda "enamorarse de los funcionarios del FMI" o el que "se planta, se pone de pie y le dice (al Fondo) que no hará sufrir más a los argentinos".

Fernández llamó luego a ser parte de "la épica del día después" de la pandemia y a tener confianza en la "recuperación" de la Argentina y de "una vida" que permita los "abrazos" y el encuentro con amigos y familia.

"Somos de los países que vacuna con más velocidad", aseguró el jefe de Estado y ponderó que los funcionarios de su gobierno pelearon "cada vacuna" para conseguir más dosis y frenar el avance del coronavirus.

"Me decían que estamos quedando mal con los laboratorios, pero a mí me da vergüenza quedar mal con los argentinos; no lo hacemos por una campaña; así nos han criado: somos los hijos de Perón y Evita", expresó Fernández y diferenció en distintas formas de "ver la política y de encarar el futuro".

Mientras "algunos casi celebraban las muertes", dijo, el FdT hacía "lo imposible por evitarlas" y superar la pandemia. (Télam)