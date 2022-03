El cartero llama dos veces. Kirchneristas ahora publican carta contra "el moderado" Alberto

Con el título "Unidad del campo popular: moderación o pueblo", reconocidos kirchneristas del ámbito intelectual y referentes de la cultura publicaron una carta con críticas al gobierno, en respuesta a la publicada, la semana pasada, por otros intelectuales que responden a Alberto Fernández.

22 de marzo

Hoy, con una crisis económica y social en ciernes, se agudiza la crisis política del gobierno a quien ya sus votantes empezaron a darle la espalda antes que los kirchneristas le encontraran todos sus defectos.

Endilgándole a la gestión presidencial la ruptura de la unidad del Frente de Todos en noviembre del año pasado, con el crítico resultado electoral del oficialismo, la carta de referentes kirchneristas señala al gobierno como responsable de transformar la moderación en impotencia.

Parece que el kirchnerismo hoy ya no recuerda que aquello lo celebraron como una maniobra de la genialidad política de Cristina.

En lo que parece una alusión al pacto del gobierno con el FMI y la recientemente anunciada "guerra contra la inflación", la carta sostiene: "La política gubernamental ha llegado a su punto más trágico: la preparación de escenarios de anuncios donde no se realizan anuncios. Es la práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan: el mismo gobierno genera las expectativas y la defraudación de las expectativas. Es el instante cruel donde la moderación se transforma en impotencia. Deciden bajarle la intensidad a la política y, como efecto no deseado, suprimen a la política. Proponen ir despacio pero terminan inmóviles. Pretenden hablar suave pero se vuelven inaudibles. Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora. Es necesario recordarlo: los gobiernos no se evalúan por sus intenciones, sino por sus eficacias."

Nuevamente, el kirchnerismo parece encontrar todos los defectos de la coalición de gobierno que integran, poco antes de que el barco se hunda y cuando ya las elecciones presidenciales del año próximo marcan el calendario. Mientras tanto dejaron pasar la "moderación" del gobierno con Vicentín y los grandes grupos empresarios; dejaron pasar la "moderación" parlamentaria de quitar el IFE y hacer otros recortes en el gasto social para afrontar el segundo año de la pandemia; fueron ejecutores políticos de la "no tan moderada" represión en Guernica ordenada por Kicillof contra las familias sin techo; permitieron sin un sí ni un no, la "moderada" negociación de Guzmán con el FMI mientras se vaciaban las reservas con los pagos que se escurren en el barril sin fondo de la expoliación financiera; votaron sin prurito la "moderada" rebaja de las jubilaciones...

Nadie pretende defender al gobierno que somete al pueblo trabajador a las penurias de los bajos salarios, la inflación y los tarifazos. Pero abonar a la senda de la "moderada" sumisión al FMI, los grandes grupos empresarios y decir, ahora, que eso llevó a la impotencia, pareciera pecar de ingenuidad, aunque a esta altura, no es difícil pensar que se trata de mero cinismo.

"El problema más importante no es de velocidad ni de magnitud: es de orientación de las políticas", dicen en su carta los kirchneristas. Lo que no aclaran, es que todas las políticas que trajeron al país hasta esta situación, fueron apoyadas y votadas por todas los sectores que integran la coalición del Frente de Todos, incluyendo al kirchnerismo, cuyo principal vocero en la cámara de Diputados fue el presidente del bloque oficialista hasta hace apenas un mes.

Entre las firmas más reconocidas se encuentran las de las actrices Rita Cortese y Luisa Kuliok, periodistas como Mempo Giardinelli, Sandra Russo, Pablo Llonto, Daniel Tognetti, Carlos Barragán, Cynthia García, Martín Piqué y Adrián Paenza, artistas como Teresa Parodi, Liliana Herrero, intelectuales como Noé Jitrik, María Pía López, Rubén Dri. La nota de color la dio la periodista María Seoane, quien adhirió con su firma, después de haber hecho lo mismo -la semana pasada- con la carta que publicaron los intelectuales afines al presidente. Quizás, es la única que captó la esencia del peronismo.

Mientras el pueblo trabajador y pobre ve cómo sus salarios se esfuman mucho antes que el almanaque marque fin de mes y hacen malabares para que la inflación les permita, al menos, tener algo que darle de comer a sus hijos, en el Frente de Todos no se atienden los teléfonos. Pero el cartero llama dos y más veces.

LID Por Iris Valdemi