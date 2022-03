El padre de la estafa.En una carta Macri destacó el pacto de Juntos y el Gobierno para acordar con el FMI

El ex presidente volvió a aparecer en la escena política. En una carta aprovechó para destacar el apoyo de su fuerza política al pacto con el Fondo. Con una alta dosis de caradurismo, habló de la deuda como si no tuviera nada que ver con la estafa. Además brindó consejos sobre la inflación. Olfateando la crisis del peronismo.

21 de marzo

Mauricio Macri dejó pasar unos días, pero aprovechó el momento para reaparecer en la escena política. El rol protagónico que terminó jugando su fuerza política en el pacto con el FMI, quizás inesperado hace unos meses, le dio aire. Y el ex presidente lo aprovechó con su caradurismo característico: hablando de la deuda como si no hubiese sido el padre de la estafa, criticando la inflación como si en su gobierno hubiese resuelto el tema, reivindicando una unidad en su coalición que no existe.

La carta comienza reivindicando la votación del acuerdo con el Fondo: “Gracias al voto positivo de Juntos x el Cambio, que mostró una gran responsabilidad democrática y una fuerte unidad, evitamos el default”. Parte de una realidad, el pacto entre el peronismo y la oposición de derecha, para volver a agitar el “fantasma” que justifique pagar la estafa que él encabezó: “Evitar el default es evitar dolor, pobreza, sufrimiento”.

Pero también reivindica la estrategia de Juntos para apoyar el acuerdo: “la aceptación de retirar los considerandos falsos que había incluido el gobierno y la aceptación de desacoplar la aprobación del endeudamiento y el programa económico presentado por el Ejecutivo”. Los “considerandos” en realidad explicaban quién había sido el responsable del endeudamiento y el macrismo no quería hacerse cargo de sus culpas. Pero tampoco quería hacerse cargo del programa económico del vapuleado Martín Guzmán. Así cobró su apoyo al pacto ante la crisis de la bancada del Frente de Todos. El precio fue alto: el Gobierno perdió la “batalla cultural” y resignó el plan económico.

Macri aprovecha, con total oportunismo, para explotar “todas las fracturas que existen en la presidencia No hay ni plan ni lealtad, y mucho menos responsabilidad para gobernar”. Nadie puede ocultar la crisis interna del Frente de Todos, entre Alberto y Cristina, pero no es menos cierto que Juntos también está atravesado por las propias, entre el macrismo, el radicalismo y la Coalición Cívica, e incluso dentro de esas propias fuerzas. Esa tensión se notó también en las negociaciones de estas semanas, aunque fue más sencillo contenerlas que para quienes gobiernan.

Pero Macri no solo recordó su caradurismo al hablar sobre la deuda, una estafa que tiene pocos antecedentes incluso en la historia del FMI. También se refirió al tema caliente que se volvió a destapar estos días: “la inflación a la que el gobierno desatendió y hasta promovió durante dos años”, dice. Sorprende cuando su gestión llegó para “terminar con el problema de la inflación" y llegó a niveles similares a los que hoy critica. Además oculta que el plan del FMI incluye una inflación alta, aunque hoy el Gobierno quiere evitar que se le vaya de las manos (con frases rimbombantes y medidas pusilánimes). Macri no dice nada sus amigos industriales, supermercadistas y sojeros, grandes responsables de la suba de precios.

El ex presidente vuelve a hablar sobre el “modelo populista”, justo en el momento en que este se arrodilla a Estados Unidos y el FMI: quizás no le dijeron que no era el mejor momento para volver sobre el punto.

El final retoma su típico tono “motivacional”. La “falta de esperanza en el mañana”, los “sentimientos compartidos”, el “optimismo” y la “confianza en los argentinos”. El objetivo es volver a poner en carrera su proyecto. “Este gobierno muy pronto será un recuerdo, pasará, dejará su lugar a otros y será olvidado” dice el ex presidente. En medio de la crisis social y económica del país, de la que es uno de sus grandes responsables junto al peronismo, el hombre no pierde su cinismo.

LID