El que faltaba.Menemista, duhaldista y macrista: ahora Barrionuevo también apoya al Gobierno

El dirigente eterno de trabajadores y trabajadores de hotelería y gastronomía, Luis Barrionuevo, señaló que "hay una gran esperanza con respecto al futuro" y que "se está viendo la luz al final del túnel". Lo hizo en el marco de la firma de un convenio para recuperar las actividades hoteleras y gastronómicas.

15 de octubre

Luis Barrionuevo, señaló que "Este es un acuerdo que nos va a beneficiar muchísimo, que nos va a dar tiempo a recuperarnos", en un encuentro donde participaron el propio presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Luego, el Secretario General del gremio gastronómico desde 1983, afirmó que "sin lugar a dudas, nuestro gremio fue uno de los más castigados" durante la pandemia", pero siempre estuvimos al lado de los trabajadores y acompañando a los empresarios, porque si no hay empresarios no hay empleos".

Barrionuevo, quién fue uno de los principales lugartenientes de Duhalde, se dedicó a celebrar las medidas del gobierno, a pesar del crecimiento generalizado de la pobreza en todo el país. Afirmó que hay una gran esperanza con respecto al futuro. Acabamos de tener un fin de semana récord" en materia de turismo "y ahora el gobernador (bonaerense) Axel Kicillof lanzó un plan para movilizar a más de 220 mil jóvenes" financiando sus viajes de egresados. "Fue muy bueno el IFE, el ATP, y ahora el REPRO pero por fin estamos viendo la luz al final del túnel". Recordemos que el IFE fueron solamente tres pagos de 10 mil pesos durante 2020, y que se anunció un pago extraordinario luego de la derrota del gobierno nacional en las PASO de septiembre.

Luego atacó a las luchas de los trabajadores afirmando que su sindicato "no está acostumbrado a hacer piquetes porque lo que pedimos siempre es trabajar. Hay que generar trabajo para que después no haya reclamos. No hay hogar que no se construye con buenos salarios".

Lejos de utilizarla como una herramienta reivindicativa, Luis Barrionuevo utiliza el sindicato en provecho propio, usando al colectivo obrero como base de maniobra para su carrera política individual, utilizando inclusive su caja para ello. Es recordado el aporte de un millón de dólares a Carlos Menem en 1989 para la campaña electoral lo que le valió su nombramiento en la Administración del Seguro Social que implica el manejo de las Obras Sociales. (LID) Por Rafael Catalano