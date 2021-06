Elecciones.Jujuy: la izquierda es tercera fuerza en una elección con maniobras fraudulentas

Con una participación del 69% de los votantes habilitados, el escrutinio provisorio dio como ganadora a la lista de Gerardo Morales con el 41,7%, seguidas por la lista del Frente de Todos-PJ con 13,5% y el Frente de Izquierda Unidad con 7,5%, con una gran votación en los barrios obreros y populares.

28 de junio

La izquierda queda en segundo lugar en San Salvador con el 11% y será la única lista de la oposición que entrará en el Concejo con Gastón Remy. Los otros 5 escaños quedarán en manos de Morales. En Palpalá, la tercera ciudad de la provincia, queda en primer lugar logrando dos lugares en el Concejo con Julio Mamaní, obrero de Zapla, a la cabeza.

Durante la enorme campaña, el Frente de Izquierda Unidad cosechó la simpatía en las principales barriadas donde vive la clase trabajadora, como en Alto Comedero donde hubo mesas en las que obtuvo entre el 15% y el 20%, al igual que en Malvinas, San Pedrito o Campo Verde. Esos porcentajes no lograron mantenerse en todos los barrios céntricos de San Salvador.

También se lograron muy buenos porcentajes en el interior provincial, con el 11% en Humahuaca.

Irregularidades y maniobras proscriptivas

Con los índices de participación de cualquiera de las elecciones de la última década, con un 7,5% se habrían conquistado varias bancas en la Legislatura. Pero con un ausentismo histórico, producto de las condiciones en las que se realizó la elección, apuestan a consumar la maniobra antidemocrática.

Por eso la izquierda ya había pedido impugnar este piso, particularmente en esta elección. El Poder Judicial, colonizado por Morales y el PJ, fueron los que se negaron.

Según el escrutinio provisorio faltarían menos de mil votos para acceder a las bancas de la Legislatura. Sin dudas será la primera tarea el recuento acta por acta en el escrutinio definitivo. No hemos olvidado el intento de fraude en Libertador en el 2017, donde tuvieron que abrirse las urnas para que se confirmara el triunfo de la izquierda en esa localidad.

Lo fraudulento de la elección se demuestra por el resultado que quieren imponer en el provisorio: en la Legislatura la UCR y el PJ de su socio, Rubén Rivarola, se repartirían todos los representantes, a pesar de que sumados solo fueron votados por el 35% de los votantes habilitados y el 55% de quienes participaron. La felicidad con la maniobra ya la adelantaba ayer por la noche Rubén Rivarola, cuando sostuvo que “lo qué más quisiera yo es que queden dos partidos”, haciendo referencia a que no habría ninguna oposición en el recinto.

Las distintas listas provenientes de la ruptura del peronismo jugaron el rol de fortalecer el bipartidismo reinante. Habrá que ver si en las PASO se los encontrará nuevamente a todos unidos y dominados bajo las alas de Rivarola.

El régimen se jugaba desde un principio a este plan, por eso desdoblaron la elección, la pusieron en el pico de la pandemia, sin dar acceso a ningún espacio gratuito en los medios, y manteniendo el piso proscriptivo del 5% del padrón (casi 29.000 votos) para acceder a una banca, mientras que al mismo tiempo se habilitaron decenas de colectoras por municipio. Buscaron que votara la menor cantidad de gente posible por todos los medios. Un día gélido y de tormenta también colaboraron para que la participación bajara a pisos históricos. Por si eso fuera poco, las autoridades no dejaron ingresar a muchos fiscales generales para la apertura de urnas, nunca autorizaron fiscales electrónicos, no entregaron certificados de cómo se transferirán las actas de la escuela y no se pudo acceder al escaneo de los telegramas hasta terminado el escrutinio provisorio.

Una gran campaña y simpatía

La simpatía que fueron recibiendo durante la campaña Alejandro Vilca, reconocido en los barrios más populares y en el interior de la provincia, Natalia Morales dentro del movimiento de mujeres y ambientalistas o Gastón Remy, quien venía de sufrir la proscripción para acceder a la rotación de bancas en la Legislatura y quedó en segundo lugar en la Capital, se expresó día a día durante toda la campaña. Una campaña donde el PTS contó con 500 fiscales, entre los que se cuentan importantes activistas de diversos gremios como la UTA, comercio, azucareros, trabajadores rurales, alimentación, vendedores ambulantes y de otros sectores.

Este resultado también marca un importante repunte, casi duplicando con respecto al 2019 cuando habían conquistado el 4%. Sin llegar a repetir los resultados del 2017, pero en condiciones mucho más difíciles, no solo por la pandemia y las maniobras que describimos sino por la ausencia de spots en los medios.

Aunque Morales hoy utilice el resultado para subir su precio en la interna cambiemita, la realidad es que la provincia viene desde hace tiempo con un “mar de fondo”. No hay que dejar de ver qué un 65% de las personas habilitadas para votar no lo hicieron por ninguna de las dos fuerzas que se estarían quedando con toda la representación en la Legislatura. Tampoco se pueden perder de vista los distintos conflictos obreros y populares, como se ha podido ver en la UTA, trabajadores rurales, municipales, los mineros de El Aguilar, sectores populares como los feriantes o los vecinos de Campo Verde y la lucha de las mujeres contra los femicidios. En esta situación económica y social es difícil pensar que estos conflictos no volverán a desarrollarse. Ahí seguirá la izquierda peleando codo a codo, ellos lo saben y por eso hasta tarde en la noche seguían enviando mensajes de apoyo.

Este resultado reafirma que no solo es necesario sino también posible que la izquierda emerja como tercera fuerza a nivel nacional, representando a los sectores de trabajadores que creen necesario enfrentar el ajuste en curso y recuperar lo perdido con el macrismo. La simpatía entre los sectores trabajadores, el pueblo pobre y la juventud también es un impulso a la convocatoria para terminar de unir a toda la izquierda clasista y socialista en estas elecciones. Se plantea este gran desafío y toda la izquierda tiene esa responsabilidad. (LID)