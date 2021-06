Empleo.“Efecto desaliento”: el Indec lo invisibiliza, si no lo hiciera la desocupación podría duplicarse

El organismo oficial comunicó que el desempleo bajó al 10,2 % en el primer trimestre del año. Se trata de más de dos millones de desocupados en todo el país. El leve descenso se explica porque hay trabajadores que no pudieron buscar empleo y son considerados inactivos en vez de desocupados.

25 de junio

Este jueves el Indec informó que la desocupación descendió a 10,2 % en el primer trimestre del año, solo 0,2 puntos porcentuales menos en relación al mismo período del 2020. Es decir, que hay más de dos millones de desocupados en todo el país.

Si a los desocupados se suman los ocupados demandantes de empleo (16,5 %), las personas con problemas de empleo aumenta al 26,7 % de la población.

Los datos no son para festejar. La leve baja de la desocupación se explica en parte en el “efecto desaliento”, muchos que no tienen un empleo no pudieron salir a buscar trabajo ya sea por las restricciones a la movilidad, por la desmotivación que genera buscar y no encontrar o por no tener recursos para seguir la búsqueda. Esto se observa en que la tasa de actividad (que incluye personas que trabajan o buscan trabajo), se redujo de 47,1 % en el primer trimestre de 2020 a 46,3 % en los primeros meses de este año. Estos trabajadores son registrados como inactivos por el Indec en vez de desocupados.

Para ejemplificar un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que no se puede comparar con la publicación del Indec porque tiene otra metodología y es para otro período, calculó para 2020 el nivel de desocupación sin ajustar por el “efecto desaliento” y una tasa ajustada por este efecto. Esto permite visualizar el salto que pega la desocupación. La tasa de desocupación, según la UCA, en 2020 es de 13,9 %, pero trepa al 28,5 % si no se hubiese generado este “efecto desaliento”.

Empleo precario

El informe del Indec también muestra un deterioro del empleo. En el primer trimestre de 2020 había un 31,1 % de los activos trabajando como asalariados y ese porcentaje descendió hasta 29,9 % en el mismo período de este año. Por el contrario, subió el cuentapropismo: pasó del 9,4 % al 10,2 %.

Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA autónoma, tuiteó que “en términos estructurales tal vez el dato más relevante sea que volvió a crecer el peso del trabajo por cuenta propia y representa el 24,4 % del total de ocupados (el valor más alto para un primer trimestre desde 2017)” y afirmó “precariedad creciente como regla”.

Una vez más los más castigados fueron las mujeres y los jóvenes. La desocupación para las mujeres de 14 a 29 años alcanzó el 24,9 % y para los varones de la misma edad fue de 17,0 % en el primer trimestre del año.

Ante esta situación crítica del empleo, el Gobierno se niega a restablecer un Ingreso Familiar de Emergencia para aquellos que lo necesiten. Pero recursos para los especuladores hay. Este martes el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que el Gobierno llegó a un entendimiento con el Club de París y realizará pagos de alrededor de U$S 430 millones. Una suma que equivale a lo mismo que otorgar un IFE de $ 10.000 para cuatro millones de personas por un mes.

La recaudación se recuperó, así como también hay un ingreso extraordinario de dólares por los altos precios de las materias primas. El Gobierno también podría afectar los intereses de los sectores que más ganaron como los bancos, las empresas alimenticias, los laboratorios y las patronales agrarias. Se podrían obtener recursos para un IFE de $ 50.000. Hay que invertir las prioridades, y el Gobierno debería atender las necesidades de millones de trabajadores, y sectores populares. (LID)