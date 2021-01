Jujuy: Empresarios de la salud dejan de atender a afiliados del PAMI

En medio de un cruce de acusaciones y pase de factura de responsabilidades, las clínicas y sanatorios de Jujuy dejaron de atender a los afiliados del PAMI desde este lunes.

19 de enero

Desde el lunes 18 de enero, todas las clínicas y sanatorios de Jujuy suspendieron las prestaciones y servicios para los afiliados del PAMI. Los empresarios de la salud privada tomaron esta medida que afecta a los jubilados de manera completamente perjudicial, alegando la falta de pagos y de cumplimiento contractual por parte de la entidad social.

Manuel Quintar, que oficia de vocero de la Cámara Jujeña de Empresas de Salud planteó que el problema es que el PAMI no cumpliría con la suba de porcentajes que les correspondería a los prestadores, esta estaría ligada a los aumentos que establece el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ). El problema para los empresarios de la salud es que se tienen que hacer cargo de la diferencia de estos porcentajes.

Por su parte, días atrás, el director del PAMI Jujuy, Francisco Rodríguez, aseguró que las prestaciones se realizaban de manera normal.

Para finalizar el vocero de los empresarios planteó: "No vamos a trabajar porque ya no tenemos plata. Y será por tiempo indeterminado hasta que regularicen la situación contractual y los pagos. Hasta que no los acrediten no se puede seguir prestando el servicio". Esta medida lejos de perjudicar a la entidad estatal, deja a los jubilados sin cobertura médica en el marco de una pandemia, que tuvo entre sus principales víctimas a los más ancianos. (LID) Por Guillermo Alemán