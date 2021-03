En campaña: ¿qué cambia en el Impuesto a las “Ganancias”?

El nuevo piso de $ 150 000 será retroactivo a enero 2021 y se reintegrará lo ya abonado desde entonces. Además, se eximirá a los aguinaldos para los salarios que no superen el mínimo. Una concesión hacia las elecciones que no cambia la esencia del sistema impositivo.

9 de marzo

El proyecto de ley impulsado por Sergio Massa, como parte del Frente de Todos, para modificar el Impuesto a las “Ganancias” será presentado con modificaciones este martes en la Cámara de Diputados. Festejado por Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones legislativas, la medida tiene una clara intención electoral. El nuevo piso de $ 150 000 se aplicará desde principio de año, por lo cual lo deducido por el impuesto en los primeros tres meses del 2021 será devuelto en el salario del mes de abril, si el proyecto resulta convertido en ley por el Congreso.

Esto será sólo para los 1 200 000 trabajadores que serán eximidos del impuesto, 800 000 lo continuarán pagando. Los aguinaldos de aquellos que no superen el piso no serán contabilizados para determinar el impuesto. Además los jubilados que perciben hasta 8 jubilaciones mínimas ya no tendrán el descuento sobre su ingreso.

En las últimas dos décadas el impuesto se convirtió en un ataque a los asalariados al afectar a millones de trabajadores, con esta medida se estaría aplicando un retroceso parcial. El Gobierno espera que el costo de $ 10 000 millones en recaudación para el mes de abril se compense con un aumento de lo ingresado por el IVA. Este tributo es el principal sostén del presupuesto estatal y es pagado casi en su totalidad por los trabajadores cada vez que consumen.

"El Congreso tiene la oportunidad de mostrar qué rápido y bien resuelve una demanda histórica de trabajadores y clase media desde que nació la tablita de Machinea. Cumplimos la palabra empeñada" afirmó Massa. Así evitó decir que el Impuesto a las Ganancias se transformó en el Impuesto al Salario por decisión de los gobiernos kirchneristas. Pese a la bronca que se expresó en luchas, paros y movilizaciones Cristina Kirchner se negó una y otra vez a eliminarlo. Recién ahora, preocupados por las elecciones de este año, tomando que Macri se había comprometido a modificarlo y no lo hizo, resuelven presentar esta corrección.

El año pasado, en plena pandemia y crisis económica, el impuesto afectó a 2,3 millones de trabajadores y trabajadoras. Más de la mitad se vería librado a partir de abril, pero muchos volverán a quedar por arriba del piso con los aumentos de salario para recuperar parte de lo perdido con la inflación (se actualizará sólo una vez al año). Como escribió en Twitter el diputado Nicolás del Caño: “El salario no es ganancia! El impuesto a las ganancias en el salario de las y los trabajadores es parte de un sistema tributario completamente regresivo. Hay que eliminarlo, como planteamos desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores”

Al mismo tiempo, los que obtienen ganancias de verdad, los empresarios, continuarán pagando menos impuestos gracias a la baja de retenciones al campo y la minería, los beneficios para la industria, las moratorias y la evasión fiscal. La pobreza ya supera el 40 % de la población y Martín Guzmán decidió eliminar el IFE para priorizar las exigencias del FMI. En el mismo sentido Cristina Kirchner afirmó que no le aumentan a los jubilados porque el país está endeudado.

La desigualdad entre aquellos que viven de su sueldo y los millonarios que amasan fortunas con sus corporaciones no dejará de acrecentarse sin una reelaboración general del sistema impositivo. Empezando por la eliminación de la 4ta categoría del Impuesto a las “Ganancias” que grava a los salarios y jubilaciones, y un impuesto que afecte realmente los patrimonios de los ricos para garantizar un IFE de $ 40 000 a todos aquellos que lo necesiten. (LID) Por Matías Hof