"Entrar en default era sacarnos del equipo y mandarnos a entrenar"

El presidente lamentó "la decisión que tomó Mauricio Macri de endeudarnos como nos endeudó", pero resaltó que "pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos, y ahora hay un horizonte para alcanzar lo que necesitamos". También dio su opinión sobre la renuncia de Máximo Kirchner.

1ro de febrero

El presidente Alberto Fernández dijo este lunes por C5N que "todos los acuerdos comerciales con Rusia, China y otros países estaban supeditados a un acuerdo con el Fondo (Monetario), con lo que pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos, y ahora hay un horizonte para alcanzar lo que necesitamos".

El mandatario además aseguró que entrar en "default era un problema enorme, era salir del partido, y ni a la platea me mandaban; me sacan del partido y me mandan a volver a entrenar".

"Lamento mucho la decisión que tomó Mauricio Macri de endeudarnos como nos endeudó", dijo el Presidente.

El jefe de Estado afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner "tiene una mirada distinta, sus diferencias y matices sobre el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional), pero el Presidente soy yo y estoy convencido de que tomamos el mejor camino".

Con respecto a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos sostuvo que el legislador habló con él "el miércoles pasado y me planteó sus diferencias, y hoy (lunes) me dijo que tomó esta decisión; me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con su renuncia pero que él se sentía mejor estando en el llano".

“Respeto la posición de Máximo, pero en ningún momento me habló de rupturas”, expresó.

El Presidente aseguró que a partir del acuerdo con el FMI "no hay ningún planteo de tarifazo" en los valores de los servicios públicos. "No hay ningún planteo de tarifazo, estamos buscando el modo (de ajustar las tarifas) con la mayor justicia y en eso está trabajando (la secretaría de) Energía" para que paguen más los sectores más pudientes, precisó.

"Soy consciente de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real y tengo que trabajar para que eso ocurra", añadió.

En otro orden, Fernández se mostró en favor de un acuerdo de precios y salarios, pero advirtió que quiere que los sueldos "le ganen a la inflación y para eso tienen que recuperar 20 puntos (perdidos) desde la época de Mauricio Macri".

Respecto a la Corte Suprema, el mandatario consideró que "hay un problema de funcionamiento. Y nadie tiene que ofenderse porque es un problema de funcionamiento de uno de los poderes de la República" y advirtió que en la Argentina "el principio de inocencia se perdió".

Además, destacó que "gracias al trabajo de (la titular de la AFI) Cristina Caamaño" desmantelaron "el aparato de espionaje que había dentro de la justicia".

TÉLAM