Escándalo.La Pampa: un ministro pidió en la Legislatura que no lo graben para no ir “todos presos”

El titular de Hacienda, Ernesto Franco, participaba en una sesión de la Legislatura. Pidió detener la grabación y la transcripción taquigráfica para confesar la maniobra en un contrato de Pampetrol, la empresa provincial de energía y minería, con el objetivo de evadir el impuesto a las ganancias. Pero se filtró un video donde se lo escucha explicar el “secreto” y saltó el escándalo que compromete al gobernador peronista Sergio Ziliotto. Miralo.

13 de abril

Otro ejemplo de lo que es la casta política-empresaria (no la que denuncian Milei y compañía, sino la que gobierna de verdad y los “libertarios” suelen bancar). En las últimas horas salió a la luz un fragmento de video en el que el ministro de Hacienda de la provincia de La Pampa, Ernesto Franco, dice en plena sesión de la Legislatura local que “inventó” un contrato de alquiler en favor de la empresa Pampetrol (de propiedad estatal) para no pagar una parte del impuesto a las Ganancias.

Lo que muestra el video es por demás elocuente. Sobre todo porque horas después de que se viralizara, el propio Franco reconoció sus palabras e hizo un descargo patético: “asumo personalmente haber realizado manifestaciones utilizando un léxico que claramente resultó inapropiado y desatinado”. Allí dice que el video es de diciembre pasado y sus palabras se dieron en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados provincial donde se discutía el Presupuesto 2022. El señor Franco logró poner en entredicho hasta su propio apellido.

Lo primero que se escucha es “ah, si se puede suspender la grabación dice el ministro”. No trascendió quién hablaba, pero se trata de una de las autoridades de la Legislatura. Otra voz autorizada del recinto agregó: “estamos grabando por Zoom, ¿podemos parar la grabación de Zoom? ¿Paramos un segundo?”. Enseguida el que habló primero agregó “se convierte en una reunión secreta”.

“Perdón, hay versión taquigráfica, ¿tampoco?”, pregunta al ministro la misma voz. Se ve que Franco asintió porque enseguida otro afirma que “se corta toda comunicación con el mundo”. Parecía chiste, pero la intención era esa.

Seguro de que sus palabras no saldrían de allí, Franco tomó el micrófono y explicó lo que no quería que supiera la sociedad. No sin antes bromear un poco: “Ah, está la taquígrafa ahí atrás, pierde el empleo el Juan ahí si…”, dijo. Y a renglón seguido comenzó su argumentación.

“Evidentemente, les digo a todos, nosotros cuando empezó el tema de Pampetrol, inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema y me pagaba el IVA. Íbamos todos presos, muchachos, ésa es la verdad. ¡Me pagaba el IVA! Cualquiera que viene me hace… Por eso le exigíamos y, por eso, el pago de estos 200 millones en tres cuotas. O sea, ¿qué se hizo? Pagar el IVA y un 18 o 20 por ciento más para disimular. El resto lo capitalizábamos. Esa es la verdad. La creamos para no pagar impuesto a las ganancias. Y no lo entendían. Esa es la verdad. No la entendían. Y tenían la plata”, se explayó el ministro.

Tal vez sin dimensionar lo que estaba “confesando”, el peronista Franco usó su explicación para cuestionar al director de Pampetrol por la oposición, el radical Hugo Pérez, quien a fines de marzo dijo que la empresa había girado $ 135 millones “para la campaña” electoral del Partido Justicialista de 2021.

“Entonces cuando le exigimos, cuando lo entendieron, se pagaron las tres cuotas. Después me entero que Hugo Perez dijo que era para pagar la campaña. Hugo Pérez debió haber reaccionado y haber dicho ‘che, págenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Esto es la verdad, a esto voy yo. Y lo tenemos reclaro al tema. No lo quiero grabar porque vamos todos presos”, sentenció Franco. Segundos después se corta el micrófono, al menos en el video que se viralizó.

Cuando el video ya era imparable en redes sociales y varios medios comenzaron a levantarlo, el ministro Franco lanzó un descargo a través de un comunicado que primero difundió El Diario de La Pampa.

“Me veo en la obligación de formular una serie de aclaraciones respecto del recorte de un video posteriormente difundido en redes sociales con expresiones por mí formuladas, en el marco de una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de La Pampa, sucedida cuatro meses atrás, precisamente el 13 de diciembre pasado, al presentar el proyecto de Ley de Presupuesto 2022″, dice el comunicado de Franco.

“Expliqué a los señores diputados los fundamentos del reclamo del pago de alquileres por el uso de los bienes e instalaciones provinciales afectados a la explotación hidrocarburífera, se realizaba para preservar el patrimonio provincial y las responsabilidades propias de los funcionarios públicos, además de las eventuales consecuencias penales en caso de que no hubiéramos concretado el reclamo pertinente”, continúa.

“El proyecto de Presupuesto provincial para el año 2022 incluyó la capitalización de la empresa Pampetrol S.A.P.E.M. por 529 millones de pesos. Durante el análisis específico del tema efectuado con los Legisladores, surgió el tópico ya abordado durante una reunión de Directorio de Pampetrol, en relación a los alquileres que la petrolera de bandera debía a la provincia de La Pampa. Fue entonces que solicité se dejara de grabar la sesión, puesto que se iban a ventilar cuestiones relativas a la relación entre el Estado Provincial y Pampetrol S.A.P.E.M. que involucraban un proceso de negociación entre una parte pública y otra parte privada con mayoría estatal y que tenía incidencia en la situación económica y comercial de la última”, señala.

“Expliqué entonces que a Pampetrol se le reclamaba desde mi área asiduamente el pago de los alquileres (ya que solamente abonaba el IVA), lo que había motivado que enviara las notas de reclamo correspondientes. La negociación derivó en un pago en efectivo de 132 millones de pesos en tres cuotas por parte de Pampetrol S.A.P.E.M., quedando un remanente de 529 millones que el Estado Provincial se comprometía a capitalizar. Resultaría una injusticia que mis expresiones descontextualizadas invaliden y/o menoscaben la política energética de la Provincia de la Pampa, que desde el año 2003 a la fecha de manera consensuada y sostenida venimos construyendo”, completa el comunicado.

De la maniobra de “invención” de contratos de alquiler para evadir el impuesto a las ganancias, es decir de lo que el propio ministro no quiso que se grabara en la sesión de la Legislatura, ni una palabra dice Franco en su comunicado. Ahora el revuelo es tal que el gobernador Sergio Ziliotto quedó en el centro de las sospechas, ya que si maniobras de este tipo son tan “normales” bien vale preguntar cuántas más se produjeron, tanto en La Pampa como en otras provincias. Porque lo único que falta es que se piense que esa forma de “capitalizar” empresas público-privadas es sólo una ocurrencia de Franco y compañía. (LID)