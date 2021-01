Escasez de vacunas: el Gobierno evalúa aplicar una sola dosis de Sputnik V por el momento

Carla Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud, declaró que el planteo es "si queremos tener 10 millones de personas vacunadas a marzo con dos dosis o si preferimos tener 20 millones de personas con una sola".

11 de enero

En un contexto donde las mutaciones del COVID-19 están provocando rebrotes y aumentos de contagios a nivel mundial, la crisis sanitaria que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández comienza nuevamente a avanzar, faltan protocolos en los lugares de trabajo por encima de la salud de miles de trabajadores y hay una campaña para criminalizar a la juventud mediante la implementación del toque de queda nocturno de 01 a 06 de la mañana, el Gobierno sigue apostando a la vacunación como única política sin medidas sanitarias y a pesar de la incertidumbre sobre posibles resultados y la implementación efectiva de las dosis correspondientes.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos declaró que ante los resultados aparentemente positivos de la vacuna Sputnik V, con una sola aplicación sería suficiente contra el virus. De esta manera el gobierno parece avanzar con esta idea para poder tener 20 millones de personas vacunadas hasta marzo pero con una menor protección, algo que en la actualidad no deja de ser todavía una posible especulación.

El cambio de decisión de un Gobierno que parece actuar bajo improvisaciones parece ser un intento desesperado de evitar lo que ya se empieza a reflejar en algunas provincias: el colapso del sistema sanitario y que el futuro inmediato

se vea con un panorama similar al que se vivió durante 2020 y además con un personal médico que finalizó el año en medio de reclamos por aumentos de salario y contra la precarización laboral y que al día de hoy está siendo también despedido.

Aunque no está comprobado, Vizzotti agregó que "es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis y diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote” y que "para la segunda entrega estamos pidiendo más dosis del componente uno y no estamos pidiendo exactamente mitad y mitad como hicimos ahora. Los intervalos de interdosis de las vacunas son como mínimo de 21 días, pero si pasa más tiempo entre una y otra aplicación no es un problema relevante”.

En relación a esto, el presidente ruso Vladimir Putin refirió que ante la creciente demanda mundial de las vacunas, el Centro Gamaleya analiza la creación de una versión "light" que sería de una sola dosis pero con menores niveles de protección.

La realidad es que ante esta situación no existe ninguna ampliación del presupuesto sanitario frente a la nueva emergencia, ni un plan de urgencia que centralice los recursos sanitarios para enfrentar esta segunda oleada o la implementación de medidas a los sectores que puedan estar afectados ante un posible adelanto del cierre de la temporada de verano.

Por último, la Secretaria de Acceso a la Salud arremetió contra la responsabilidad individual al manifestar que "en este momento los contagios son de personas que realizan reuniones sociales -no son solo jóvenes- y que no cumplen con los protocolos y cuidados”. Sin embargo, el Gobierno parece tener otra línea al criminalizar casi de forma específica a este sector con la restricción nocturna, con policías armados dispersando a jóvenes en las playas y muy lejos de tener en cuenta el contexto de rebrote en el Presupuesto 2021 especialmente en relación al sector sanitario. (LID) Por Meke Paradela