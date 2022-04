Espionaje."Gestapo" antisindical: Julio Garro, Marcelo Villegas y otros exfuncionarios macristas fueron procesados

Lo definió el juez federal Ernesto Kreplak. La resolución judicial alcanzó a varios ex funcionarios macristas que estuvieron presentes en la reunión realizada en junio de 2017 donde el ex ministro expresó su deseo de crear una “gestapo antisindical”.

29 de abril

El juez federal Ernesto Kreplak resolvió procesar y trabar un embargo por 10 millones de pesos a varios de los ex funcionarios que participaron de la reunión de junio de 2017 en la que se discutía cómo coordinar una campaña de causas contra Juan Pablo “Pata” Medina, dirigente sindical burocrático de Uocra La Plata, por prevaricato y la realización de tareas de inteligencia ilegales.

Entre ellos se encuentran el intendente de La Plata, Julio Garro, y el ex viceministro de trabajo bonaerense bajo la gestión de Vidal, Marcelo Villegas. al ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio ,Juan Pablo Allan, y los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra.

El juez Kreplak le dictó la falta de mérito al ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante y a los empresarios: Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

“Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”, dice el texto del fallo que se conoció en la mañana de este viernes.

Vale recordar que en esa, cuya filmación se conoció en diciembre del año pasado. Villegas había expresado su deseo de crear una "gestapo antisindical". (LID)