Espionaje ilegal.Recusaciones que van y vienen: el juez rechazó el pedido de Macri y ratificó la indagatoria

La defensa del exmandatario, reiteró el pedido de recusación del juez Bava. La Cámara Federal de Mar del Plata deberá evaluar la queja de la defensa y la respuesta del juez. No obstante, la indagatoria se ratifica para el próximo miércoles a las 12.

2 de noviembre

La defensa volvió a cuestionar al juez federal de Dolores, Martín Bava. El magistrado rechazó en la tarde de este lunes “in limine” la recusación que le había planteado horas antes el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan y por la que fue llamado a declarar en indagatoria para este miércoles

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el juez federal rechazó la recusación por prejuzgamiento y temor de parcialidad que había formulado esta mañana el abogado defensor Pablo Lanusse y ratificó así su convocatoria, más allá de que ahora será la Cámara Federal de Mar del Plata la que tenga que evaluar el nuevo pedido de apartamiento sobre el juez.

“Ha quedado descartado en esta incidencia que sobre el suscripto medie una causal que habilite su apartamiento de estas actuaciones" dijo Bava en la resolución. Agregó, además, "Nunca las discrepancias con las decisiones de un magistrado a cargo de una investigación, propias de las reglas y el sentido de un proceso penal, pueden conllevar a su apartamiento, so riesgo de afectar seriamente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la garantía del juez natural”.

Para el juez, “el elemento que intenta incorporar” la defensa “ahora como causal de recusación no tuvo otra consecuencia que hacer lugar al pedido de relevamiento de secreto de su asistido. Ello en aras de respetar los planteos de las partes, siguiendo las reglas del debido proceso legal".

Tras insistir en que, según su criterio, “no resultaba necesario el relevamiento” del secreto de Estado por parte del presidente Alberto Fernández pero lo hizo en función del pedido de la defensa y el aval de la fiscalía, en su escrito, el juez dejó entrever que para la defensa de Macri no había sido una sorpresa la respuesta de la interventora de la AFI Cristina Caamaño cuando se la consultó sobre la obligación de relevar del secreto de Estado al ex jefe de Estado en el marco de su indagatoria.

“Si se daba la eventualidad de que el imputado en pleno ejercicio del derecho defensa se refería a cuestiones que pudieran ser clasificadas, esa información iba ser reservada con los mismos recaudos que se viene teniendo a lo largo de este expediente. Asimismo, quiero resaltar una cuestión que no es menor y lo he dicho anteriormente: los hechos que se investigan ante estos estrados no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior y/o para la defensa nacional y por ende no revisten el carácter de secreto”, opinó.

Bava insistió así: “no me encuentro comprendido en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal y que las invocadas nuevamente por el Sr. Defensor son manifiestamente improcedentes. No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con las partes querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna o actué con animosidad”.

La causa

El expresidente Mauricio Macri esta acusado por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo conocer las actividades de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018.

El hundimiento del ARA San Juan ocurrió en noviembre de 2017. Murieron 44 personas. Desde que se conoció la desaparición del submarino, los familiares estuvieron en contacto con el gobierno, al que le reclamaban medidas urgentes para rescatar al navío con el anhelo de encontrar con vida a los tripulantes.

Desde ese momento, además, se sospechaba la responsabilidades del gobierno en haber habilitado la salida del submarino porque no estaba en condiciones. Ante esta incertidumbre, el gobierno habría espiado a los familiares de los tripulantes. Pero no habrían sido los únicos espiados. Los agentes de la AFI también espiaron a los familiares de otros dos barcos hundidos: el pesquero “El Repunte”, de origen marplatense, que naufragó en el Mar Argentino el 17 de junio de 2017 y provocó la desaparición de 10 marineros; y el buque “Rigel”, que zarpó el 5 de junio de 2018 del puerto marplatense y perdió contacto cuatro días después frente a las costas de Chubut en medio de un temporal, mientras participaba en la campaña del langostino. Allí murieron nueve personas.

El magistrado citó a Macri al mismo momento en que procesó a los ex jefes de inteligencia durante el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otras personas. El criterio del juez, coincidente con el de los familiares, el espionaje sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.