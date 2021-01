Estudios revelan que los niños pueden contraer el virus y contagiar igual que los adultos

Aunque los chicos muestran mayor tendencia a ser asintomáticos, los test serológicos y estudios de diversos países, indican que no habría diferencia en la tasa de infección y de transmisión del virus entre niños y adultos.

22 de enero

Diversos estudios muestran que la idea de que los chicos en edad escolar no pueden contraer el virus tiene poca evidencia. Lo que se observa es que la infección en los niños en edad escolar en general no es detectada, pero no porque no se contagien, sino porque suelen ser asintomáticos o con síntomas leves. Un estudio de Corea del Sur sugiere que si no fuera por su política de testeos y rastreos de contactos intensos, el 93% de los chicos con covid-19 no habrían sido detectados.

La epidemióloga Zoë Hyde explica que, como los niños suelen ser asintomáticos en mayor proporción que los adultos, esto hace que sea más difícil de detectar y genera la idea de que se infectarían menos. Pero cuando se hacen estudios serológicos para ver indicios de haber tenido el virus en el organismo, se observa que tanto niños, como adolescentes y adultos son similarmente susceptibles. Es el caso de un estudio llevado a cabo en España sobre 61 mil personas a lo largo del país, donde se observó que entre un 3% y 4% de niños y adolescentes tenían anticuerpos frente al SARS-Cov-2, un porcentaje similar al de adultos que abarcó un rango entre 4% y 6%. Hay que considerar que en España las escuelas cerraron en marzo, haciendo que los niños en edad escolar estén menos expuestos.

Gráfico de seroprevalencia según la edad en el estudio llevado a cabo en España. Con “Point of care” hace referencia al resultado con test de anticuerpos que recibieron los participantes. Mientras que “Immunoassay” se refiere a resultados a partir de muestras de sangre que los participantes donaron para realizarle otros testeos. Fuente: Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study

Los datos del estudio REACT-1 -el mayor estudio sobre la población en Inglaterra, con más de 150.000 participantes- arrojó resultados en esa dirección: afirma que “los niveles más altos de prevalencia se encuentran en el grupo de chicos en edad escolar. Los datos fueron tomados durante noviembre con las escuelas abiertas.

A conclusiones similares llegó Michael Wagner, microbiólogo de la Universidad de Viena, que junto a otros investigadores llevó a cabo un estudio, aún preliminar, con datos de escuelas de Austria. El estudio analizó datos de 10.734 personas de 245 escuelas (9.465 estudiantes y 1.269 maestros) y concluyó que la tasa de infección de niños menores a 10 años, la de niños entre 11 y 14 años y que la de niños en general, es similar a la de los maestros.

Sobre la transmisión

Que adultos y niños sean igual de susceptibles al contagio no implica que la capacidad de transmisión sea igual. Por ejemplo, como los niños tienen menor capacidad pulmonar podrían dispersar menos el virus. Sin embargo, en un estudio que analiza las infecciones por Sars-Cov-2 dentro de los domicilios en Tennessee y Wisconsin (en EE.UU.) hallaron que la capacidad de transmisión es similar entre niños y adultos. Similares resultados se encontraron en un estudio realizado en la India con más de 84.000 casos y sus contactos estrechos. (LID) Por Maty Zeta