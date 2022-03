Extractivismo.Alberto se reunió con minera china denunciada por contaminación en el día mundial del agua

Zijin Mining Group es un pulpo chino con una larga trayectoria de daños ambientales que anunció una inversión de 380 millones de dólares para un proyecto de extracción de litio en Catamarca.

23 de marzo

El presidente Alberto Fernández se reunió este martes con representantes de la minera de origen chino Zijin Mining Group, que encaró una millonaria inversión para la construcción de la planta de carbonato de litio en el yacimiento Tres Quebradas (3Q), ubicado a 170 kilómetros al este de Fiambalá, en la provincia de Catamarca.

Según fuentes del Gobierno se trata de una inversión de 380 millones de dólares.

El proyecto minero 3Q está ubicado a 30 kilómetros de la frontera con Chile y se encuentra a 4.200 metros sobre el nivel del mar. En una primera etapa tiene proyectada la producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio, con el objetivo de duplicarla a mediano plazo.

Según un comunicado oficial se estima que el yacimiento comenzará a producir a finales de 2023 y tendrá una vida útil de aproximadamente 50 años.

Zijin es la principal productora de oro en China, con 40 proyectos y más de 20.000 empleados en todo el mundo. Analiza también realizar otras inversiones para la producción de oro y cobre en Argentina.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aprobó el estudio de impacto ambiental para la construcción y operación del megaproyecto 3Q en enero de 2022.

El proyecto cubre 35.000 hectáreas en un gigantesco yacimiento de litio que se usa fundamentalmente para baterías. Según informó Eco Journal se desarrolla en tres lagos de salmuera y tres salares de la Cordillera catamarqueña. Lo lleva adelante la minera Liex, que pertenece a Neo Lithium. Esta compañía canadiense firmó en octubre la venta del 100 % de las acciones al grupo chino Zijin Mining por US$ 770 millones. La aprobación del estudio de impacto ambiental estaba dentro del acuerdo entre ambas compañías como condición para concretar la compra. “Si entra en fase productiva, podría convertirse en el tercer desarrollo de litio en operación comercial del país después de Fénix (operada por FMC de EE.UU.) y Sales de Jujuy (a cargo de la australiana Orocobre)”, detalló el citado sitio.

La reunión tuvo lugar el mismo día que se celebra el día mundial del agua y en el que se realizaron movilizaciones en defensa de este recurso natural y contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿El Motivo? se sabe, y el mismo Frente de Todos ha reconocido, que los negocios extractivistas como la megaminería, el fracking, el agronegocio, la tala y otros negocios altamente contaminantes, son impulsados para juntar dólares destinados a pagar la deuda con el organismo. Similar gesto tuvo el 7 de marzo, cuando recibió al CEO de Livent Corporation, una de las mayores productoras de litio a nivel mundial, mientras se discutía el acuerdo con el FMI en el Congreso.

Además de graves problemas de salud, la megaminería produce escasez de agua. Por eso es una actividad rechazada por comunidades enteras en defensa del agua y el ambiente en su conjunto. Así pasó en Mendoza y en Chubut, donde grandes movilizaciones se manifestaron en contra y evitaron que avancen los planes mineros del gobierno nacional y los provinciales.

Prontuario

Los antecedentes de esta empresa china no son para nada alentadores. En abril de 2021, autoridades y organismos mineros en Antioquia, Colombia, investigaban un accidente minero en Buriticá. Según la Agencia Nacional de Minería, el hecho habría ocurrido en una mina subterránea ubicada en la faja media del río Cauca, cerca de la mina de oro que explota la multinacional Zijin-Continental Gold.

“En labores no autorizadas de un título minero de @CNLGold, en Buriticá, se presentó un derrumbe en la noche del martes dejando como resultado un número indeterminado de mineros atrapados”, dijo la entidad nacional minera en Twitter.

En 2011 Zijin Mining Group, fue demandada a pagar 170 millones de yuanes (26 millones de dólares) por los daños causados después de que el agua procedente de su balsa de residuos rompiera una presa, inundara zonas residenciales en la ciudad de Xinyi.

“El Tribunal Popular Municipal de Xinyi ha aceptado cerca de 800 demandas presentadas contra el grupo minero por parte de residentes de la ciudad, de la provincia de Guangdong, y la cifra sigue en aumento, dijo un portavoz del mismo tribunal (...). Un total de 22 personas murió y 523 viviendas fueron destruidas en Xinyi después de que la balsa de residuos de la Mina de Estaño Yinyan Zijin de Xinyi se desbordara y derrumbara un dique, coincidiendo con el tifón Fanapi el 21 de septiembre del año pasado (2010). Una investigación dirigida por el gobierno provincial determinó que tanto la presa como la balsa de residuos fueron mal construidas y operadas y atribuye a Zijin la responsabilidad del accidente”, (No a la Mina Esquel).

En 2010 la minera china habría intentado sobornar a periodistas para encubrir un gran vertido contaminante registrado en la provincia de Fujian, según denunció el principal organismo de regulación de la prensa china, la Administración General de Prensa y Publicación (AGPP).

“La AGPP explica, según recogen los medios oficiales chinos, que la compañía ofreció dinero a los periodistas que trabajaban en informaciones relacionadas con el vertido, pero que éstos lo rechazaron. Los periodistas, que trabajaban para ’People’s Daily’, ’21st Century Business Herald’ y para ’Shanghai Securities News’, habrían también recibido ofertas de soborno desde las instituciones locales (...). El incidente ocurrió en la mina de cobre Zijinshan, donde se vertieron 9.100 metros cúbicos de agua contaminada al río Tingjiang entre el 3 y el 4 de julio, lo que provocó la muerte de millares de peces. Sin embargo, la empresa no informó del vertido hasta el 12 de julio, nueve días después” (EuropaPress).

En agosto de 2010 el sitio peruano Servindi publicó que según la investigación de las autoridades chinas la empresa no había impermeabilizado adecuadamente sus instalaciones, lo que provocó en un momento de intensas lluvias, una filtración de los tanques de la planta de cobre por un conducto ilegal, afectando al río Tingjian.

Según China Dialogue “ni Zijin Mining ni el gobierno del condado de Shanghang, que es un guardián de los intereses públicos y un accionista principal de una empresa que cotiza en bolsa, no anunciaron el accidente de contaminación hasta nueve días después". Según el mismo sitio el New Century Weekly también reveló que algunas escuelas secundarias locales recibieron avisos de "no comer pescado a voluntad" debido a otro incidente de contaminación en el estanque de relaves de Zijin Mining”.

Las poblaciones en el condado de Shanghang, que viven de la pesca y actividades relacionadas con la acuicultura, fueron las principales afectadas. En el Perú Zijin posee el controvertido proyecto minero Río Blanco, en la región Piura, además de otras concesiones mineras en las provincias de Huancabamba y Ayavaca y la empresa ha sido sancionada por el organismo regulador peruano (Servindi).

Orígenes

Según publicó Li Taige, reportero de ambiente y ciencia de Beijing en el sitio China Dialogue, en la década de 1990, el predecesor de Zijin Mining era una pequeña empresa estatal poco conocida.

En 2009 fue incluida en la lista Global Top 500 Companies by Market Value del Financial Times. Zijin Mining también ha extendido su territorio minero a Rusia, Canadá, Perú, Sudáfrica, Vietnam y otros países.

La capital de la fortuna de Zijin Mining es la mina de oro y cobre Zijinshan en el condado de Shanghang, Fujian.

Su presidente, Chen Jinghe, trabajó en la Brigada Geológica Minxi de la provincia de Fujian en la década de 1980 y su tarea principal era explorar las reservas de la montaña Zijin.

En 1992, el condado de Shanghang presentó a Chen Jinghe como responsable de la extracción de la mina de oro y cobre de Zijinshan. Gradualmente, las reservas de oro reveladas públicamente de la mina aumentaron a varios cientos de toneladas, convirtiéndola en una sola mina con la mayor producción de oro en China.

Más tarde, Zijin Mining se transformó en una sociedad anónima, y ​​Minxi Xinghang Industrial Co., Ltd. invirtió en nombre del gobierno del condado de Shanghang. La participación total de acciones de la empresa y las participaciones personales de empresarios privados han superado las del gobierno del condado de Shanghang. En 2003 y 2008, Zijin Mining cotizó en Hong Kong y Shanghai sucesivamente.

“En el desarrollo de Zijin Mining a lo largo de los años, la protección del medio ambiente siempre ha sido una deficiencia. Debido a esto, algunas personas disfrutan de los beneficios económicos generados por el desarrollo de Zijin Mining, pero el público en general, incluida la mayoría de las personas en Shanghang, tiene que asumir el costo de la contaminación ambiental”, asegura el reportero chino.

En 1997, Chen Jinghe hizo algo trascendental: una gran explosión casi arrasó la cima de la montaña Zijin. Desde entonces, Zijin Mining ha realizado minería a cielo abierto.

“Zijin Mining ha sufrido repetidamente accidentes por contaminación, pero estos pueden resolverse fácilmente bajo la protección del gobierno local”, continúa Li Taige.

Antes y después de la cotización de las acciones A de Zijin Mining, el Ministerio de Protección Ambiental había emitido severas advertencias sobre la protección ambiental, pero Zijin Mining no pareció tomarse en serio tales advertencias.

Soledad Flores / Periodista y escritora