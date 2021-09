Extractivismo.Nombran a lobbista de las mineras como Subsecretario de Minería

Jorge Andres Vera, acérrimo defensor de la megaminería y antiambientalista asumirá en lugar de Laura Ropolo, quien se dedicará a impulsar el “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero”. El gobierno refuerza la avanzada extractivista.

29 de septiembre

Por medio de la la Secretaría de Minería de la Nación a cargo de Alberto Hensel, el gobierno de Alberto Fernandez acaba de dar una clara señal de sus intenciones hacia la megaminería: el nombramiento de Jorge Andres Vera, un reconocido defensor de este tipo de práctica.

Vera ocupará el lugar de la Laura Ropolo, quien pasará a cumplir la función de coordinadora de la Unidad Especial de Implementación del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA), una hoja de ruta extractivista con la cual el gobierno del Frente de Todos busca conseguir dólares para el pago de la deuda con el FMI. En particular, como señala Econojournal, busca "llevar las exportaciones de US$ 3.200 millones a US$ 10.765 millones en una década. Pone el foco principalmente en incentivos para proyectos de oro, cobre, plata y litio."

Vera proviene del ámbito académico. Es economista, becario postdoctoral del CONICET-UNRN y Profesor Adjunto de la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, con una orientación hacia el estudio de sectores productivos regionales. Y en los últimos años se dedicó a impulsar activamente la minería en diferentes países de Latinoamérica.

Falso neodesarrollismo y negación del impacto ambiental del extractivismo

El flamante subsecretario recientemente brindó una conferencia que tituló "Desarrollo y ambiente. La confusión progresista" y fue organizada por la Cámara de proveedores mineros de Chubut (Capem), organismo que impulsa el proyecto de rezonificación para habilitar la megaminería a cielo abierto en esa provincia. Sus afirmaciones en ese marco dan una idea del enfoque que buscan Hensel y Alberto con su nombramiento:

“La minería es una oportunidad para subirse a la ventana de la transición energética en el mundo y luchar contra el calentamiento global”, señaló Vera. Y agregó, en referencia a la lucha popular contra la prohibición de la megaminería a cielo abierto, que "la minería no podría ser prohibida o ser una variable a no considerar para lograr estas políticas”. “Es necesario establecer políticas económicas y generar una agenda que involucre a la producción y al trabajo como principales banderas, pero en un marco de sostenibilidad ambiental”, agregó, en línea con el planteo del Ministro de Producción Kulfas. "

A su vez, en un reciente artículo publicado en el sitio Agencia Paco Urondo, Vera escribió: "Nuestro país necesita en forma imperiosa incrementar sus exportaciones e iniciar un sendero estable de crecimiento basado en el fomento de la producción que le permita —al menos— duplicar su PIB per cápita en la próxima década y garantizar empleo de calidad. Lejos estamos de ser un país que contribuya significativamente al calentamiento global y a la crisis climática mundial; para dar un dato, las emisiones de CO2 nacionales representan menos del 0,5% del total de emisiones mundiales. Confundir la agenda de desarrollo nacional con la europea es un error que puede costarnos demasiado caro en lo económico y en lo político".

Se trata de un discurso, como señala Esteban Mercatante, de falso neodesarrollismo, que impulsa una matriz extractivista que incluye Fracking, agronegocio, megaminería, megagranjas porcinas, entre otras, con el fin de conseguir dólares que se van pago de deuda, y que lejos de un desarrollo sostenible implican un ecocidio sostenido en "zonas de sacrificio" de todo el país. En el caso de Vera, como se ve, este falso desarrollismo coquetea con una suerte de negacionismo sobre los efectos de estas prácticas la crisis climática global. Como si el desmonte, la explotación de combustible fósil (a manos de los principales gigantes contaminantes), o las megagranjas porcinas no tuvieran un rol central en la crisis climáticas denunciada por el informe del IPCC. En este sentido, en la charla citada directamente planteó que: "la minería no usa cantidades colosales ni de energía, ni de plosivos, ni agua, ni tóxicos".

El gobierno incluso parece haber dejado de lado el discurso neodesarrollista. Hensel acaba de declarar –en el evento Lithium in South America 2021 organizado por Panorama Minero, órgano directo del lobby empresarial– que el gobierno “no está pensando en una estatización (del litio) o creación de empresa minera estatal”. Con esto deja de lado los coqueteos de un sector del Frente de Todos con una empresa pública de litio o la nacionalización del sector.

Repudios desde todo el arco ambientalista

El nombramiento despertó un repudio generalizado en diferentes sectores del movimiento ambientalista. Lautaro Gimenez, dirigente del PTS en Mendoza y senador por el Frente de Izquierda Unidad, y reconocido militante contra el intento de avance contra la Ley 7722 por parte del kirchnerismo y el macrismo en esa provincia, señaló en Twitter que "Alberto Fernandez y el Secretario del cianuro barrick, Alberto Hensel, nombraron un lobbysta de la Cámara de proveedores mineros @InfoCAPEM como Subsecretario. ¿Su mérito? Atacar leyes ambientales como #La7722NoSeToca de #Mendoza y la 5001 de #Chubut No pasarán! #NoALaMegaminería".

Pero incluso dentro del ambientalismo ligado al peronismo y al gobierno nacional, también denunciaron el nombramiento. El más resonante fue Enrique Viale, quien escribió en su cuenta que "Nombraron como Subsecretario de Minería de la Nación a un fanático, furioso anti-ambientalista, un negacionista. Otro gran paso atrás, a contramano de todo..."

El movimiento ambientalista contra la megaminería le dió su primera derrota a un gobierno de Alberto Fernández que recién asumido intentó voltear la Ley 7722. Las históricas movilizaciones en las calles cuyanas le frenaron la mano. Lo mismo sucedió en Chubut, donde el movimiento popular sostuvo una lucha sostenida en las calles que frenó el intento de rezonificación de Arcioni y Fernández e impuso en la agenda la Iniciativa Popular 2020, demostrando que no hay licencia social para la megaminería.

El nombramiento de un lobbista de las cámaras mineras no sorprende: el propio Hensel es un reconocido lobbista de la multinacional minera Barrick Gold, responsable del mayor desastre ambiental en la historia del país. Pero en el caso de Vera, a días de la marcha por la Huelga Mundial por el clima, en la cual la cual miles marcharon en todo el país detrás de la bandera de "Basta de extractivismo", el nombramiento deja en claro que más allá de sus intentos de greenwashing, el gobierno nacional está decidido a intentar imponer los intereses de las megamineras y el FMI. (LID)