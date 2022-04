Extractivismo.Prorrogan hasta 2041 contratos de explotación offshore de hidrocarburos: otra década entregada

Vencían en 2031. El Gobierno dice que las empresas necesitan "un horizonte temporal más amplio dada la complejidad y los elevados costos que implica la explotación de hidrocarburos costa afuera".

22 de abril

El Gobierno extendió por diez años la concesión de la explotación de hidrocarburos en la cuenca Austral, en el extremo sur del país, hasta el año 2041. Según el Boletín Oficial (BO), la renovación cuenta a partir del 1° de mayo de 2031.

El Decreto 195/2022 fue publicado este martes y lleva la firma del Presidente Alberto Fernández, del Jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los Lotes de Explotación referidos cuentan con una superficie aproximada de 1948 kilómetros cuadrados, informa el artículo 2 de las resoluciones del decreto. El 37,5 % de la titularidad de los lotes está en manos de las operadoras Total Austral S.A. y Wintershall Dea Argentina S.A. Por su parte, Pan American Sur S.A. tiene un 25 %.

Según detalla el texto, el convenio corresponde a los Lotes de Explotación pertenecientes al "Área I" de la cuenca Austral, en lo que respecta a la superficie bajo la jurisdicción del Estado Nacional, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Plataforma Continental.

El BO asegura que las empresas solicitaron ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía la prórroga de la concesión, con el argumento de que necesitan “contar con un horizonte temporal más amplio dada la complejidad y los elevados costos que implica la explotación de hidrocarburos costa afuera”.

El Gobierno argumenta que "el otorgamiento de la prórroga permitirá continuar con el desarrollo de las inversiones en el área, con el fin de mantener un caudal de producción de gas natural del orden de 20 millones de metros cúbicos por día", cifra que representa entre el 13,8 % y el 16,7 % del total del gas natural producido en el país.

A través del mismo decreto se aprobó un "Plan de Inversiones y Obras comprometido por las empresas Total Austral S.A., Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Sur S.A. para el período de prórroga de la concesión de explotación, que representará una inversión total de 700.000.000 de dólares".

Según asegura el BO, a partir de la entrada en vigencia de la prórroga, el ingreso de un porcentaje del 15 por ciento "en concepto de regalías sobre la producción".

De acuerdo a la normativa vigente, “se establece la prórroga por plazos sucesivos de 10 años de las concesiones de explotación, si el concesionario ha cumplido las obligaciones a su cargo, está produciendo hidrocarburos en el área de que se trate, y presenta un plan de inversiones consistente”.

“Se ha verificado que las empresas titulares han cumplimentado el pago al ESTADO NACIONAL de las regalías de petróleo y gas producidos al no contener deudas líquidas y exigibles al respecto, al igual que el pago del canon de explotación sobre la superficie del área. (...) Además, de acuerdo al Gobierno “la empresa operadora TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA posee registrados los Informes de Monitoreo Ambiental Anual del Área CMA-1, realizando una correcta gestión de los sistemas ambientales, como así también una completa presentación de la información de los incidentes declarados”.

Sin embargo, como denunció la corresponsal desde Ushuaia, Verónica De Bueno, “las investigaciones desde hace décadas por parte de los organismos ambientales demostraron que la ocurrencia de derrames es del 100 %, incluso de derrames de gran magnitud, superiores a mil barriles. Un impacto irreversible que la provincia de Tierra del Fuego ya sufrió en 2019 que afectó una longitud de 50 metros en la bahía de San Sebastián”.

La misma corresponsal de este diario detalla que “la industria petrolera utiliza la técnica conocida cómo adquisición sísmica para encontrar petróleo en el fondo marino. Estos bombardeos se realizan con cañones de aire que generan ruidos tan potentes como el despegue de un cohete espacial. Mediante esta técnica consiguen una imagen 2D o 3D del subsuelo”.

“Los datos recolectados se utilizan para crear mapas del fondo marino detallados, que las compañías petroleras usan para determinar las ubicaciones para la perforación".

"Esta técnica genera daños irreparables en los ecosistemas marinos”, agrega De Bueno. “Los impactos de la exploración sísmica provocan una gran pérdida de la biodiversidad marina. No solo afectan a los mamíferos y aves, sino que también a las poblaciones de peces. Los disparos acústicos pueden provocar una disminución de la viabilidad y crecimiento del huevo y en consecuencia, dificulta la reproducción de las especies”, sentencia.

Este anuncio, apuntado a aumentar la producción de combustible fósil con consecuencias ambientales gravísimas se da, además, a pocos días de la tercera parte del sexto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que alertó sobre la necesidad de disminuir a la mitad la producción de Gases de Efecto Invernadero para 2035 y a cero en 20150, para evitar escenarios climáticos aún más catastróficos de los actuales. Estos anuncios constituyen una acción negacionista respecto a las consecuencias que acarrean.

Al Gobierno no le importa nada de eso. Argumenta que está todo bien y que es posible llevar adelante este tipo de actividad económica extractiva de manera sustentable. El extractivismo no puede ser de ninguna manera considerado sustentable, ni llevado adelante bajo una “correcta gestión ambiental”. El extractivismo, sea la explotación hidrocarburífera offshore, megaminería, agronegocio, industria forestal, fracking, se basa en la depredación de los bienes comunes naturales.

Al Gobierno tampoco le importa que el movimiento ambientalista y la comunidad de Mar del Plata y de todos los puntos del país se hayan puesto en pie de lucha contra la exploración petrolera offshore en la costa Atlántica. Esas manifestaciones y el rechazo claro de las comunidades que dicen No es No, no son importantes para el Frente de Todos. Lo que importa son los pedidos de “previsibilidad” de las empresas, que ahora ven que se pueden quedar con una década más de ganancias a costa de reventar los mares argentinos.

Estas multinacionales hablan de grandes proyectos de inversión pero fundamentalmente saquean y fugan, se llevan toda la riqueza a sus casas matrices en países imperialistas. Así vienen haciendo desde hace décadas y esto es lo que quieren profundizar ahora, viendo que el negocio se hace más jugoso con la suba de los precios del petróleo y el gas en el marco de la guerra. Los planes extractivistas además, son impulsados por el Gobierno como parte de las políticas que exige el Fondo Monetario Internacional, para conseguir dólares para el pago de la deuda. Extractivismo, dependencia y colonialismo, van de la mano en un país sometido por el imperialismo como el nuestro.

Al camino para enfrentar estos planes de saqueo y entrega de los recursos naturales, lo marca la confluencia masiva contra la explotación petrolera offshore en el mar, así como el triunfo del pueblo de Chubut contra la megaminería y previamente, el triunfo del pueblo mendocino contra la misma actividad contaminante, en defensa el agua.

La pelea por un#MarLibredePetroleras, clave en las marchas del 22A

El próximo viernes 22 de abril se van a estar convocando movilizaciones en todo el país en el marco del Día de la Tierra y de la realización en nuestro país de la Huelga Mundial por el Clima. En CABA, la coordinadora Basta de Falsas Soluciones encabezará su columna con una bandera de #MarLibredePetroleras denunciando esta situación. (LID) Ecología y Ambiente

Foto: plataforma petrolera offshore | Télam