Fernández: "La pandemia de coronavirus ha dejado expuesta la necesidad de ser solidarios"

"La lógica que perduró muchos años necesariamente necesita ser revisada", dijo el Presidente al participar de la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo 2021.

4 de junio

El presidente Alberto Fernández advirtió que "es muy difícil desarrollarse con deudas estrafalarias" y que deban "pagarse en plazos que definitivamente no favorecen el crecimiento y el desarrollo social" de los países, al participar de un foro económico mundial junto su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

"Es muy difícil desarrollarse con deudas estrafalarias, con tasas enormes y que deba todo eso pagarse en plazos que definitivamente no favorecen el crecimiento y el desarrollo social de nuestras comunidades", dijo el mandatario al participar, en una videconferencia, de la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo 2021.

En esos mismos términos, el mandatario argentino viene expresándose ante las autoridades de las principales potencias del mundo e incluso ante la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien se reunió días atrás en Roma y le expresó la "voluntad de resolver el problema de la deuda" pero encontrando una solución que "no signifique postergar al pueblo argentino".

Al hablar este viernes en el foro de San Petersburgo, el jefe de Estado reiteró un concepto de sus últimos discursos: "Es hora de entender que el capitalismo tal como lo conocíamos durante la pandemia no ha dado buenos resultados, ha generado desigualdad", dijo.

"Si vamos a construir otro capitalismo tiene que ser un capitalismo que no olvide el concepto de solidaridad, porque si algo nos enseño la pandemia no se salva solo y que puede haber un momento en el que los más débiles y poderosos tiemblen y caigan frente a un virus", reafirmó en un breve mensaje virtual.

En otro tramo de su discurso, el Presidente expresó que el foro "es gran una oportunidad para reflexionar cuando la pandemia está asolando a muchos regiones del globo terráqueo" y analizó que "el mundo se había organizado sobre bases débiles".

"Tan débiles -analizó- que un ser imperceptible a la vista humana como es el virus de la Covid-19 fue capaz no solamente de arrastrar también a las economías centrales del mundo".

En ese sentido, pidió "pensar cómo debe ser la economía en el mundo que viene porque ha quedado demostrado que lo que había generado es mucha desigualdad y mucha injusticia que favorecía la concentración del ingreso en muy pocos y distribuía la pobreza en millones de habitantes".

Ante esa descripción, Fernández sostuvo que "esa lógica que perduró durante tantos años necesariamente debe ser revisada" y apuntó que "si algo ha dejado expuesta como una necesidad la pandemia es precisamente la necesidad de ser solidarios".

"En la pandemia hemos aprendido que nadie se salva solo, que todos necesitamos del otro, y que si juntos encaramos el esfuerzo de un mejor futuro es más fácil y más posible alcanzarlo", agregó el jefe de Estado.

En sintonía, evaluó que "en la pandemia han crecido la pobreza, la falta de trabajo y las necesidades de un mundo que lejos está de estar desarrollado y no hablo solamente del mundo de los más necesitados, hablo también de los países de renta media, entre los que está Argentina".

"Son países a los que siempre se los trata como países desarrollados pero que cada vez más se parece a los países pobres y la comunidad internacional debe tomar medidas que tienen que ver con el potencial desarrollo que estos países de renta media pueden lograr", concluyó Fernández.

Fernández y Putin volverán a compartir un encuentro este mediodía, cuando -por videoconferencia y junto al CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev- anuncien oficialmente el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina, por parte del laboratorio Richmond.

El jueves, al hablar ante el mismo foro, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó la necesidad de construir relaciones multilaterales cooperativas, y en ese marco, planteó la oportunidad de avanzar en la profundización de los acuerdos entre Argentina y Rusia.

”Necesitamos construir un multilateralismo más ágil que ofrezca soluciones. Si no vamos por ese camino, los países se verán obligados a desarrollar diferentes tipos de relaciones bilaterales que conducirán a una especie de entorno global no cooperativo que no jugará a favor de resolver los problemas que enfrenta la humanidad”, dijo Guzmán.

El ministro destacó que la Argentina espera "continuar fortaleciendo los lazos con Rusia y colaborar en la construcción conjunta de las condiciones necesarias para una respuesta multilateral exitosa a la situación sin precedentes que enfrenta el mundo hoy”

El foro

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) se celebra desde 1997 y, desde 2006 se organiza con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia.

El foro se convirtió en la principal plataforma internacional de contacto entre representantes de la comunidad empresarial, además de un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales para Rusia, mercados en vías de desarrollo y el mundo en general.

En el encuentro de este jueves se abordaron las relaciones y oportunidades de cooperación entre Rusia y América Latina. (Télam)