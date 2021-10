Fernández: "Pensemos en generar trabajo y no en lo que cuesta una indemnización"

El Presidente participó de la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción, en La Rural. "Le digo que sí al trabajo y no al desempleo. Pido que unamos fuerzas. Decirle sí al que invierte y no al que especula. Sí a la Argentina que nos merecemos y no a la que tanto dolores nos trajo", indicó.

6 de octubre

El presidente Alberto Fernández convocó a construir puentes de diálogo hacia el futuro de la Argentina, en la que se priorice la inversión y la creación de puestos de trabajo y no la especulación, al tiempo que pidió no pensar "en lo que cuesta una indemnización sino en que el trabajo se genere".

Al participar del acto de cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el jefe del Estado remarcó la necesidad de generar trabajo "por sobre todas las cosas" para "salir de una economía de especulación a otra que produce" a partir "del diálogo y el consenso" que permita "construir un mundo hacia adelante".

"La Argentina del futuro se construye con el diálogo, escuchándonos, de terminar con los gritos altisonantes", afirmó Fernández, al encabezar el acto de cierre de la la Convención que tuvo lugar en La Rural.

Al respecto, sostuvo que sigue "reivindicando el diálogo como el mejor camino para alcanzar la Argentina que soñamos", un proceso que -aseguró- se está logrando gracias al trabajo del Consejo Económico y Social, donde se abordaron proyectos de ley como la promoción de producción de hidrocarburos y de desarrollo agro-bioindustrial, además del aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil. (Télam)