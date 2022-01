Fernández: “Teníamos una soga al cuello y ahora, un camino por recorrer”

Al anunciar el entendimiento alcanzado con el organismo internacional, el Presidente destacó que la Argentina "tiene que crecer para poder pagar". "Teníamos una deuda impagable y tenemos un acuerdo razonable", agregó.

28 de enero

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que Argentina alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda que "no condiciona" el crecimiento del país ni afecta "sus metas de justicia social" y ratificó que el entendimiento con el organismo pasará por el Congreso en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos.

"Sufrimos un problema y ahora tenemos una solución con un acuerdo sin restricciones. Alcanzamos un acuerdo que no contempla restricciones, que posterguen nuestro desarrollo, no limita, no restringe, no condiciona los derechos de nuestros jubilados, no nos obliga a una reforma laboral y no nos impone llegar a un déficit cero", remarcó Fernández en el inicio de su alocución.

Además, el jefe de Estado agregó: "Elevaré al Congreso para su consideración este acuerdo y apelo al compromiso nacional de todos y de todas".

"Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro y con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro", remarcó el Presidente.

El mandatario afirmó que "este acuerdo no releva nuestro gasto social, nuestras metas en justicia social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología".

Fernández indicó que con este acuerdo Argentina podrá "acceder a nuevos financiamientos, porque este acuerdo prevé sostener la recuperación económica ya iniciada, prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno".

